"Sokszor mondja, hogy nem bírja tovább" – így indul a tanév a csontrákos Hannácskának

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, nehéz sorsot szánt az élet a 8 éves Hannácskának. A bényei kislányt három évvel ezelőtt csontrákkal diagnosztizálták, és bár megműtötték, nem tudták teljesen eltávolítani a daganatot a gerincéről, így mikroszkopikus részek maradtak a testében, amelyek bármikor aktiválódhatnak. A kislánynak nap mint nap kínzó fájdalmakkal kell megbirkóznia, így számára az iskola is csak vágyálom maradt.

Hannácska mostanában nagyon gyenge Fotó: Facebook/HanNapló

Az életvidám örökmozgó kislány az utóbbi pár hónapban teljesen elveszítette önmagát: fáradékony, ingerült és szörnyű fájdalmak kínozzák. Pedig a kislány mindent megtenne azért, hogy átlagos gyerek legyen, és iskolába járhasson kortársaival.

Szeretne jönni-menni, futkározni, de nagyon keveset bír és utána nem tud rendesen megállni a lábain, mert annyira fáj neki.

– részletezte édesanyja, Krisztina.

Bár a kislány az egész nyarat végig pihente, mégis augusztus végére sikerült egy külső hallójárat gyulladást is összeszednie. Remélhetőleg hamar meggyógyul, ugyanis hétfőn újra előkerülnek a könyvek és füzetek.

Hanna egyedi tanrendes marad, de bejárhat az iskolába, amikor csak tud.

– árulta el az anyuka.

Szeptember kezdetével azonban nem csak a tanulás, hanem az orvosi kontrollvizsgálatai is folytatódnak. Ezután októberben éves záróvizsgálatai lesznek, novemberben pedig végre eldől, hogy a kislány részt vehet-e a bennfekvős rehabilitációs kezelésen. A család továbbra is mindent megtesz a kislányért: testileg és lelkileg is támogatják és ahogy a pénztárcájuk engedi, anyagilag is.

Imádkozzatok Hannáért és gondoljatok rá nagyon sok szeretettel, hogy legyen elég ereje végig menni az úton, mert mostanában nagyon sokszor mondja, hogy nem bírja tovább.

– kérte az embereket.