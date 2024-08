Till Tamás halála: ekkor lesz száz százalékig biztos, kinek a holttestét találták meg

Mint arról a Bors is írt, az elmúlt napokban rendőrök és nyomozók hada lepett el egy bajai tanyát, miután a zsarukhoz hátborzongató füles érkezett: egy bejelentő ugyanis azt közölte, hogy ezen a telken fekszik a 24 éve eltűnt Till Tamás holtteste. A 11 éves fiúnak 2000 május 20-án veszett nyoma, miután gyereknapon biciklire pattant, hogy ellátogasson a 8,5 kilométerre fekvő vadasparkba.

Vélhetően Tamás holttestét találták meg, azonban a DNS azonosítás végéig ezt nem lehet száz százalékig kijelenteni. Erre lehetséges, hogy heteket kell várnia a családnak Fotó: Magyar Rendőrség/Facebook

Oda viszont soha nem érkezett meg, szülei sem látták többé, Tomika ugyanis úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csupán a kerékpárjára bukkantak rá hat héttel az eltűnése után. Most, több mint két évtizeddel később, itt találták meg aztán a fiúcska holttestét is egy betonalapzat alá rejtve, egy hatvan centi mély gödörben. Bár a rendőrök kijelentették. szinte teljesen bizonyos, hogy Tamás testét találták meg, ez egészen addig nem válik hivatalossá, míg a DNS azonosítás véget nem ér.

Ez azonban több hétig is eltarthat: lapunk egy szakértőtől úgy értesült, hogy alsó hangon két-három hétig kell várnia a családnak arra, hogy megtudják az igazságot.

Általában egy hónapig is várni kell az eredményre, ugyanis a DNS vizsgálat közel sem olyan gyors, mint ahogyan azt a filmekben látni:

DNS-vizsgálattal állapítható meg a legpontosabban az elhunytak személyazonossága, ám ez az eljárás normál esetben is legalább egy hónapot vesz igénybe, és rendkívül költséges

– mondta el korábban az MTI-nek Bajnóczky István, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Igazságügyi Orvostani Intézetének egyetemi tanára.

A rendőrségnek azonban korántsem csak a DNS minta áll a rendelkezésére, számtalan más adat is segíthet egy áldozat azonosításában.

Ismeretlen holttest megtalálása esetén annak arcáról, testéről, ruházatáról fényképfelvételek készülnek; különös tekintettel az azonosítást elősegítő, lehetővé tevő egyedi jellemzőkre, úgy, mint műtéti beavatkozások nyomairól, tetoválásokról, anyajegyekről illetve egyéb, azonosításra alkalmas jegyekről

- szögezte le korábban az ORFK Kommunikációs Osztálya.

Pár hét múlva egy 24 éves rejtély oldódhat meg Fotó: Markovics Gábor

Hozzáfűzték: a megtaláláskori állapotától függően rögzítik a holttest külső jellemzőit is, mint például szem- és hajszínt; hajhosszt; testmagasságot; testalkatot; fejformát; lábméretet és minden más antropológiai tulajdonságot is. De figyelik az ujj- és tenyérnyomatot, fogstátusz jellemzőket, csonttöréseket és a műtétek nyomait is.