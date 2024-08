„Alig hiszem el!” - Meglepetés üzenetet kapott Mónika a blokkon: a szívéhez kapott, amikor meglátta - Fotó

Havonta néhány alkalommal tér csak be Keszthelyi Mónika Szeged egyik legforgalmasabb diszkont áruházába, és jószerével mindig kész tervvel érkezik oda: mivel pontosan tudja, épp milyen termékekre pályázik a polcokról és nagyjából mennyi pénzt kell elővennie a pénztárcájából a kasszánál, nem szokta megnézni az eladótól kapott blokkot. Most viszont egy különös ösztön ébredt fel benne, és ez volt a szerencséje. Azóta is emlegeti.

Egy szegedi nő különleges üzenetet pillantott meg a blokkján. Napokig emlegette örömében / Fotó: Simon Kadula (Illusztráció)

„Egyből megfogott”

A szegedi fiatal nő július 30-án, kedden ugrott be a Napfény parkhoz. Gyorsan akart néhány dolgot venni magának, ezért a Szabadkai út egyik diszkont áruházát célozta meg. Miközben a polcok között járt, tisztálkodási, higiéniai kellékeket vett – no meg egy tejcsokoládét. Mint máskor, most sem időzött sokat a kasszánál, fizetett és ment – de ezúttal nem dobta el a blokkot. Jól is tette!

Amikor hazaért, megnézte a blokkot és rajta egy olyan üzenetet látott, ami még a tejcsokoládénál is édesebb volt.

Ez nagyon kedves gesztus volt, alig hiszem el! Nem találkoztam ilyennel korábban, de egyből megfogott

– idézte fel Mónika a Borsnak. Eddig sosem kapott még olyan szívmelengető üzenetet az eladóktól, mint amit a blokkon látott.

Siker kontra érték

- Annyira meglepett, amikor megláttam a blokkon az idézetet! Általában egyből kidobom a blokkot, úgy, mint sokan mások. De valamiért most megtartottam, és hirtelen észrevettem rajta ezt az idézetet – mondta a 26 éves nő, aki rögtön lefotózta és meg is osztotta a közösségi oldalán az üzenetet.

Ne a sikerre törekedj, hanem arra, hogy értékessé válj

- olvasható az inspiráló Albert Einstein idézet.

A szöveg egy motiváló üzenet volt, és Mónika rögtön a szívébe zárta. Sok terve van az életben, ami az önmegvalósításról szól, ezért közel állnak hozzá a Nobel-díjas elméleti fizikus szavai.

Mutatjuk a blokkra rejtett üzenetet!

A blokkon az üzenet egy Albert Einstein idézet / Fotó: Bors olvasó

- Oda vagyok a költészetért, az én világom. Úgy látszik, a véletlenek vicces és megható dolgokat produkálnak. Feldobták ezzel az idézettel a napomat, és biztosan sok más ember napját is, akik ilyet kaptak a blokkjukon. Remélem, ez csak a kezdet és máshol is elő fog még fordulni – zárta szavait Mónika.