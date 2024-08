Tragédia Nyársapáton: megállóban, gyermekével együtt gázolták halálra az édesanyát

Két ember, egy édesanya és gyermeke halálát okozta az a sofőr, aki ugyan tisztában volt vele, hogy a furgonjában nem működik a fék, mégis úgy döntött, hogy volán mögé ül. Sajnos pontosan az ilyen esetekre mondják, hogy a tragédia attól a pillanattól fogva borítékolható volt, hogy a sofőr elfordította a slusszkulcsot. Amikor menet közben hirtelen lassítania kellett volna, a jármű irányíthatatlanná vált és mintegy 80 kilométeres óránkénti sebességgel letarolta az út széli buszmegállót, ahol hét gyerek és egy fiatal anyuka várakozott, ezt követően egy fának ütközve állt meg.

Gyerekekkel teli út széli buszmegállóba csapódott a felelőtlen sofőr Fotó: Tények

Az anya és egy kisgyermek életét vesztette. Három további gyermek kórházba került, ketten azóta is maradandó fogyatékossággal élik az életüket. Mindez még 2020 szeptemberében történt a Pest vármegyei Nyársapáton. A bíróság most hozott ítéletet: halálos közúti baleset gondatlan okozásában találták bűnösnek, kettő év hat hónap szabadságvesztés vár rá, emellett véglegesen eltiltották a vezetéstől – számolt be a fejleményekről a Tények.