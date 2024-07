Roland halálra gázolt egy bringást, majd tovább hajtott

Megrázó cserbenhagyásos gázolás történt még a múlt héten az 1-es úton: egy sofőr elütött egy kerékpárost, majd fékezés nélkül továbbment. Azóta is keresik a rendőrök. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – adta hírül a Tények. Őt sokan ismerték a környéken. Két fia, unokái és felesége gyászolja, a családot nagyon megrázta az eset. A férfi szabályosan biciklizett, használta a világítást és láthatósági mellény is volt rajta, a sofőr mégis elütötte, majd nem is lassított, elhagyta a helyszínt. A hatóságok halált okozó segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetése miatt adtak ki körözést ellene.