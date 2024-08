Most jött: brutális tömegkarambol az M1-esen, most mentenek, rengetegen vannak az úton

Utoléréses balesetet szenvedett négy autó az M1-es sztráda 172-es kilométerénél, a hegyeshalmi határátkelő közelében. A négy autóban összesen tizennégyen ültek - írja a Katasztrófavédelem. Az Ausztria felé vezető oldalon történt karambolhoz a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a kocsikat. Az esethez mentő is érkezett.

