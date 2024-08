Friss információk jöttek a mosonmagyaróvári késelésről: brutális, ami történt

Mint arról a Bors elsőként hírt adott, késelés történt Mosonmagyaróváron, a Fő utcán és a Bartók Béla úton is, nem messze a nagy bevásárlóközpontoktól. Elsődleges információink szerint három mentőhelikoptert hívtak a helyszínre.

Mentőhelikoptereket is riasztottak a helyszínre Fotó: Pixabay (illusztráció)

Azóta információink szerint a Terrorelhárítási Központot is riasztották. A Mosonvármegye Közéleti Lap információi szerint több járókelőt is megkéselt egy fiatal lány szombat délután. A portál úgy tudja, hogy a lány először a szüleit sebesítette meg ipartelepi lakásukban. Ezt követően onnan elmenekült, útközben válogatás nélkül több járókelőt is megszúrt, majd a Fő utcán bezárkózott egy dohányboltba, ahová a Terrorelhárító Központ munkatársait hívták az elfogásához.