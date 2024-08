Dzsudzsák Balázs társaságában végezte el a kezdőrúgást a Duchennes Beni - Videó

Ahogy arról lapunk többször beszámolt, a mindössze 4 éves, debreceni Micskó Benjámin súlyos betegséggel küzd. A kisfiú Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, ami miatt akár még 10 éves kora előtt tolószékbe kerülhet, majd a légzőizmai érintettsége miatt lélegeztetőgépre. A kórral küzdő betegek átlagéletkora 26 év. A család a lesújtó hír után azonnal gyűjtésbe kezdett, hogy ki tudják fizetni az amerikai génterápiát, ami jelenleg Beni egyetlen esélye. Rengeteg embert megérintett a kisfiú története és több híresség is csatlakozott a figyelemfelhíváshoz. A beteg kisfiú legutóbb Dzsudzsák Balázzsal is találkozhatott.

Nagy élmény volt a kisfiúnak a kezdőrúgás elvégzése Fotó: DVSC

Augusztus 18-án a Loki–Diósgyőr meccs első félidei kezdőrúgását a 4 éves Micskó Benjámin végezte el, amely után a kisfiú Dzsudzsák Balázzsal is lepacsizott. A megható pillanatot a debreceni csapat is megörökítette és az erről készült videót az Instagram-felületén is közölte.

– A DVSC-DVTK mérkőzésen a 4 éves Micskó Beni végezte el az első félidei kezdőrúgást, aki egy nagyon súlyos, Duchenne féle izomsorvadásban szenved. Erre jelenleg egyetlen működő kezelés létezik, aminek az ára 1 milliárd 40 millió forint. A szülei egy hatalmas hazai összefogásra kérik az embereket, melyhez csatlakoztak a DVSC és a DVTK Ultrái is, akik közösen szerveztek adománygyűjtést Beni számára – írták az Instagram bejegyzésben, majd hozzátették: Az idő szorít, nagyjából fél éve van, hogy időben megkapja ezt a kezelést.

Hatalmas élmény volt ez a kisfiú számára, amit valószínűleg sosem fog elfelejteni. A szülők is nagyon hálásak voltak a lehetőségért. Beni édesanyja a Facebookon hálálkodott.

Szavakkal alig lehet kifejezni a hálánkat a fantasztikus kezdeményezésért, amit Beniért, a kisfiúnkért szerveztetek! A Duchenne-féle izomsorvadás, amelyben Beni szenved, egy rendkívül nehéz küzdelem, de a Ti támogatásotok óriási erőt ad nekünk és neki is.

– írta Boglárka.

Az előző DVSC-DVTK meccsen a szintén ugyanilyen betegséggel küzdő Kneifel Ádin is kezdőrúgást végzett el. A szintén debreceni kisfiúnak később egy titkos jótevő döbbenetes pénzösszeget adományozott, aminek hála összegyűlt a kezelés ára.