A NASA kutatói elárulták, ezért nem találkoztunk még idegenekkel

Évtizedek óta próbálkozik vele a világ összes űrügynöksége, hogy idegen élet nyomait fedezzék fel a naprendszerünkben. A kutatás azonban egyelőre még csak kezdeti fázisban van, és bár találtak már rá bizonyítékot, hogy máshol is kialakulhatott az élet, még nem találkoztunk kis zöld emberkékkel. Ráadásul senki nem jelent meg a Földünknél sem és jelentkezett, hogy ők is az űrlényeket kutatták, amikor ránk bukkantak. Most a NASA marylandi Goddard Űrrepülési Központjának munkatársa Ravi Kopparapu kifejtette véleményét, hogy miért nem találkoztunk még más bolygók élőlényeivel.

A kutatók szerint nincs szüksége az idegeneknek rá, hogy terjeszkedjenek a világűrben /Fotó: Marko Aliaksandr

A marylandi központ professzora Ravi rövid és velős magyarázatot adott arra, hogy miért nem kerestek még fel minket az idegenek:

Azért nem találkoztunk még velük, mert úgy látszik, hogy az idegeneknek nincs szükségük űrkutatásra, és a vele járó energiapazarlásra. Ehelyett a "zöld kisemberek" boldogan élvezik a saját bolygójuk előnyeit, és feltett lábbal pihennek, bárhol is rendezték be az otthonukat

- árulta el a kutató.

A professzor csapata egyetért ezzel a véleménnyel, ám kevésbé viccesen fogalmazták meg a következtetéseiket. A marylandi központ közleményéből kiderült, hogy:

A földönkívüliek nem érezhetik úgy, hogy terjeszkedniük kellene, mert nem érték még el a fenntartható populáció határát a szülőbolygójukon. A "szerény" energiafelhasználás lehetővé teszi nekik a nagyon magas életszínvonalon való életet

- tették hozzá.

Ravi Kopparapu szerint lehet, hogy csak naprendszerenként egy élhető bolygó van, és az idegenek emiatt nincsenek rászorulva, hogy más galaxisokba is ellátogassanak, mert a saját naprendszerükben kedvükre utazhatnak és vizsgálódhatnak, de túl nagy befektetés lenne egyik galaxisból a másikba átmenniük - számolt be róla a DailyStar.