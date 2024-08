92 milliót nyert a lottón Marika, azt is elárulta, mit vett a nyereményből

Sosem fogja elfelejteni a Tímár család, mekkora szerencse érte az édesanyjukat. Mária hét éve, 2017-ben sétált be az egyik kiskunfélegyházi lottózóba. Az esélytelenek nyugalmával tette meg a szerencseszámait a Skandináv lottón, hátha megnyeri a főnyereményt. Amikor pedig kihúzták a számait, a szívéhez kapott: majd’ százmillió forintot nyert! - írja a Fanny magazin.

A nyertes szelvény Fotó: Olvasói / Fanny magazin

Azt hitte, baj van

Az idős asszony már nem él, ezért a lánya mesélte el a különleges történetét.

Még most is alig hiszem el, hogy nyert anya

– kezdi a 43 éves Tímea, Mária lánya.

Tímea (balra) az édesanyjával, a lottómilliomos Máriával Fotó: Olvasói / Fanny magazin

Az asszony 2017. február 8-án vasárnap sétált be a kiskunfélegyházi lottózóba. Elővette a pénztárcáját és megjátszotta azokat a számokat a Skandináv lottón, amiket mindig is szokott: 3, 8, 14, 17, 20, 28, 32. A bűvös számsorban érdemes volt hinnie az idős nőnek, hiszen a számokkal több mint 92 millió forintot nyert. Tímea Londonban lakott, amikor az édesanyja lottómilliomos lett. Még most is tisztán emlékszik, amikor a szülei közölték vele a hírt.

Apukám pánikszerűen hívott fel telefonon, hogy azonnal csörögjek rá anyára. Nem értettem, mert ott volt mellette. Megtettem. Nagyon megijedtem, azt hittem, baj van, mert zokogtak. Kérdeztem, ugye nem halt meg senki? Mondjátok már meg, mi van?! Anya erre azt mondja: nyertem a lottón!

– idézi fel Tímea.

Új házat vettek

A családnak az adrenalinszintje hetekig az egekben volt. Sosem hitték volna, hogy egyszer ők is vihetnek haza nagy nyereményt. Az idős asszony gondosan bánt a tízmilliókkal. Minden forintjára vigyázott. Mária a nagyobb részét megtartotta a férjével. Maradandó dolgokba fektették a pénzt.

Vettek egy nagyobb házat, a régit pedig felújíttatták és egy tanyába is befektettek. Lett pár állatuk, meg ültettek sok gyümölcsfát a telkükre. Vásároltak autót, szép bútorokat. Vigyáztak a pénzre

– emlékszik vissza Tímea.

Közel száz milliót nyert egy kiskunfélegyházi család Fotó: Olvasói / Fanny magazin

Bolhapiacon költötte el

Mária a négy gyermekéről sem feledkezett meg, a többi pénzt köztük osztotta szét. Tímea tízmillió forintot kapott a mesés összegből. Az akkor még Londonban élő nő a gyerekei kívánságait teljesítette először.