Sokak életének nagy álma, hogy egyszer megnyerjék a lottó ötöst. A gigászi összeg bezsebelése, bár sokak életét valóban megváltoztatta, bizony nem mindenkinek hozott szerencsét. Éppen ellenkezőleg: akadt nem egy olyan ember, akinek a végzetet jelentette a nyertes szelvény. A Bors most összeszedte azokat a tragikus sorsú lottógyőzteseket, akiket nyereményükért végeztek ki.

Két hónapig élvezhette a milliókat

Mindössze 20 évesen nyerte meg a Fantasy 5 nevű lottó főnyereményét Craigory Burch Jr. az amerikai Georgiában 2005-ben. A targoncásként dolgozó férfi igazi szamaritánusként viselkedett. A 138 millió forintos nyereményéből házat vett barátnőjének és rokonainak, majd a korábbi, szegényebb lakóhelyén élő gyerekeknek adományozott, családjukat és a fiatalokat is ellátta pénzzel, miközben ő maga szerény körülmények között élt. A férfi azonban csak két hónapig élvezhette a nyereményt: ekkor ugyanis egy több fős, maszkos banda rontott rá és barátnőjére, akik agyonlőtték Craigory-t, végül a pénz egy részét elvitték.

Ismerőse hátsó kertjében bukkantak rá a nyertes testére

Az egyik legszomorúbb történet kétség kívül a floridai Abraham Lee Shakespeare-hez fűződik. A férfi akkoriban alkalmi melósként ütötte meg a főnyereményt: a zseben csupán öt dollár volt, amiből kettőért lottószelvényt vett 2006-ban. Szerencséjére megnyerte az ötöst, vagyis 17 millió dollárt, azaz majdnem 6 milliárd forintot. Még csak azt sem lehet mondani, hogy rongyrázásba kezdett, éppen ellenkezőleg:

Csupán kiköltözött a munkásnegyedből; vásárolt egy Nissant meg egy zálogházból kivett Rolexet. 2009-ben viszont eltűnt, holttestét pedig egy év múlva találták meg egyik ismerőse, Dorice Donegan Moor udvarán elásva.

Bár a nőt lecsukták, azt a mai napig nem tudni, hogy a maradék nyeremény hova tűnt.

Rendőrök lőtték agyon a jólelkű adakozót

Rick Camat 2000-ben ütötte meg a jakpotot. A férfi akkor egy Los Angeles-i kávézóban dolgozott, a szelvényt 13 kollégájával együtt vásárolta, így együtt nyerték meg a 87 millió dolláros díjat. Ebből Camat is megkapta a maga hatmillió dolláros, azaz több mint 205 millió forintos részét. A férfi nem volt fukar: minden rokonának adott az összegből, ő maga viszont nem élt nagy lábon. Egy amerikai focimeccsen azonban furcsa balhéba keveredett: egy verekedés után rálőtt egy távozó kocsira, majd állítólag a rendőrökre is, akik ezért agyonlőtték. A férfi családja a mai napig állítja, hogy a férfi csak a verekedőket akarta szétválasztani, és csupán a levegőbe lőtt.

Ciánnal mérgezték meg a győztest

2012-ben váltotta be a milliomosok világába szóló sorsjegyét a 46 éves Urooj Khan. A chicagói férfi egy összegben vette fel a nyereményét, aminek a nettó értéke 600 ezer dollár, azaz több mind 138 millió forint lett. A férfi boldogan váltotta be a csekket, amit azonban nem sokáig élvezhetett: egy hónapon belül elhunyt. Mivel holttestét nem boncolták fel, úgy vélték, érrendszeri problémák végeztek vele.

Ezt azonban a rokonság nem hitte el, és addig jártak a hatóságok nyakára, míg exhumálták a férfit, akiről így kiderült: valójában meggyilkolták, és ciánmérgezés lett a veszte.

A gyilkost a mai napig keresik, míg a csillagászati összeget a család kapta kézhez.

Sógornője végezte ki a nyertest

31 évesen, 1996-ban nyerte meg a főnyereményt egy szegény családból érkező chicagói srác, Jeffrey Dampier. A férfi a 20 millió dolláros, azaz mai árfolyamon közel 7 milliárd forintos nyereményt nagylelkűen osztogatta rokonai és barátai között: volt feleségének például odaadta a nyeremény felét, másoknak kocsit és házat vásárolt. Időközben még újra is házasodott, ami - közvetetten is, de a vesztét okozta. Második házastársával, Crystallal ugyanis elköltöztek, velük ment az asszony két nővére, Victoria és Terri is. Jeffrey két sógornőjével is hercegnőként bánt, a két nő minden kiadását fedezte, Victoriával azonban viszonyt kezdett.

2005-ben aztán szeretője és annak akkori barátja elrabolta, majd kivégezte a férfit. Mindketten életfogytiglani büntetést kaptak.

Hiába könyörgött a nyertes a bankjának, nem utaltak a rablóknak

Valósággal a mennyekben érezte magát a brazíliai Jonas Lucas Alves Dias 2020-ban, mikor megnyerte a helyi lottó 20 millió dolláros, azaz több mind 3 milliárdos fődíját. Két évvel később azonban a pokolig zuhant: súlyosan sérült állapotban találták meg egy São Paulo-i autópálya mellett, és bár kórházba vitték, ott elhunyt. Hamarosan kiderült, hogy a férfit egy séta közben rabolták el, és közel 20 órán keresztül fogva tartották, miközben 600 ezer dollárt, azaz 207 millió forintot követeltek tőle. Szörnyű, de a férfi fel is hívta a bankját, hogy teljesítse a kérést, azonban a férfi hiába könyörgött sírva, a bank a gyanús kívánság miatt megtagadta az utalást.

Tinik végeztek a nyugdíjas milliomossal

Már igencsak benne járt a korban a 78 éves Lee Kost, amikor megnyerte az ohiói lottó 250 ezer dolláros, azaz 86 millió forintos nyereményét 2007-ben. Az idős férfi nyomban luxuséletre váltotta a nyugdíjas otthont: vett egy hatalmas házat és egy Jaguárt, később pedig belecsapott az élet sűrűjébe is, amiben az sem akadályozta meg, hogy többször is betörtek hozzá. Így ismerkedett meg aztán a 19 éves Porsche Sweet-el is, akit egyik nap meg is invitált magához.

A nő azonban belépés után rögtön Lee-re támadt, nem sokkal később pedig tizenéves barátai is megérkeztek, akik először elvették a férfi összes pénzét, majd hidegvérrel megölték, még a Jaguárt is elvitték.

Még aznap lebuktak: a Jaguárral száguldoztak, amikor lekapcsolták őket. Azóta is börtönben vannak.