Von der Leyen nem tesz semit a békéért, mégis ismét megszavazták

Azonban amikor a politika fontos kérdéseiről van szó, akkor világos és egyértelmű, legyen szó a magyar ellenzék bármelyik szárnyáról, hogy a fontos háborúpárti kérdésekben az európai politikában koalícióban vannak. hiszen itt az Európai Parlamentben a Szocialisták és Demokraták frakciója, illetve a Néppárt lelkesen, majdnem teljes egyetértéssel támogatta Ursula von der Leyent, tehát van egy világos politikai szövetség Magyarország szempontjából kulcsfontosságú kérdésben, milyen irányt is vesz az Európai Unió működése, mik lesznek a meghatározó politikai témák ezekben a kérdésekben az alapvető magyar nemzeti érdekekkel szembehelyezkedve, Gyurcsány pártja és Magyar Péter alelnök pártja, Magyar Péter alelnök pártja és Gyurcsány pártja teljes politikai koalícióban van itt az Európai Parlamentben. Harmadrészt az is egy fontos jelenség, említést érdemlő kérdés, hogy az európai parlamenti választási kampányban sok politikai kritika érte azt a világos állításunkat, amikor megjelöltük, hogy kik is Brüsszel alázatos szolgái, de ma kiderült, hogy annak rendje és módja szerint száz százalékig igazat mondunk. Alig fejeződött be az Európai Parlamentben az Európai Bizottság elnökjelöltjének a programbeszéde, és még a szavazás előtt létrejött a nagy találkozás, és annak rendje és módja szerint hűségesküt tettek egymásnak.