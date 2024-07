Ukrajna az olajszállítások korlátozásával zsarolja Magyarországot

Ukrajna embargó alá helyezte a Lukoil orosz olajtársaságot, így kevesebb kőolaj érkezik Szlovákiába és Magyarországra. Kijev állítja, hogy ez nem zsarolás, de Inna Sovsun ukrán képviselő szerint az orosz olajszállítások magyarországi és szlovákiai blokkolásával Kijev a saját kezébe vette a dolgot, vagyis az orosz olaj teljes uniós tilalmának elérését. Sovsun nem tagadja, hogy az intézkedéssel arra akarják rászorítani Magyarországot, hogy ne akadályozza tovább az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat és az ország EU-s csatlakozását – írta a Politico.

A magyar és a szlovák kormány azonnali intézkedésekre szólította fel Brüsszelt, mert az ukrán döntés veszélybe sodorja a két uniós tagállam energiaellátását. Ugyanis a Mol szlovákiai és magyarországi olajfinomítója zömmel orosz nyersanyagot dolgoz fel, abból biztosítja a régió diesel- és benzinellátását.

Brüsszel azonban ahelyett, hogy egyértelműen a két uniós tagállam mellé állt volna, egyelőre vizsgálódik, s azt állítja, hogy nem áll fenn probléma sem Magyarország, sem Szlovákia esetében amiatt, hogy Ukrajna szállítási korlátozást vezetett be az orosz Lukoil cégre. Ezzel szemben a Fitch Ratings ügynökség szerint mindkét ország az energiaárak növekedésével és üzemanyaghiánnyal nézhet szembe, amennyiben nem sikerül a megoldást találni a kőolajszállításokra. A Mol-csoport működteti az összes finomítói kapacitást Magyarországon és Szlovákiában, utóbbi esetében a leányvállalatán, a Slovnafton keresztül. A vállalat a finomítórendszerében mintegy 65-70 százalékban orosz nyersolajat hasznosított, az alapanyag egyik beszállítója pedig a Lukoil.

A Barátság II. kõolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában - Fotó: Szigetváry Zsolt

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Ukrajna a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport egyharmadát és a szlovák kőolajimport 45 százalékát sodorta veszélybe. "Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket."

Robert Fico szlovák kormányfő is keményen beszólt Kijevnek. Közölte: amennyiben a következő napokban nem újul meg az orosz kőolaj Ukrajnán át történő szállítása, a pozsonyi Slovnaft kőolajfinomító leállítja az Ukrajnába történő gázolajkivitelt, amely az ottani szükségletek 10 százalékát teszi ki. Fico hangsúlyozta: Kijev az orosz kőolajexport tranzitjának korlátozásáról hozott lépésével Szlovákiának, Magyarországnak és Ukrajnának is árt, miközben az intézkedés kihatásait Oroszország nem is érzi meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Ukrajnába Magyarországról érkezik az elektromos áram több mint 40 százaléka, gázolajat a legbiztonságosabb ellátási formában, csővezetéken keresztül csak tőlünk kapnak, a gázolaj- valamint a földgázimport több mint 10 százaléka Magyarországról érkezik Ukrajnába. "Mindezek mellett Magyarország menedéket nyújt az Ukrajnából menekülteknek, és az ország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtásával segíti a háború sújtotta országot. Hangsúlyozta:

"Magyarország nem akarja viszontzsarolni Ukrajnát, de amíg ezt a kérdést Ukrajna nem oldja meg, mindenkinek el kell felejtenie az Európai Békeprogram 6,5 milliárd eurós fegyverszállítási kompenzációjának kifizetését”

– ígérte a magyar külügyminiszter.

Magyarország és Szlovákia arról is tárgyalnak, hogy a Lukoil helyett más orosz vagy kazah cégektől importáljanak Ukrajnán keresztül kőolajat. Kilencven napos vészhelyzeti üzemanyagtartalékkal is rendelkezik hazánk, amihez politikai döntés esetén hozzá lehet nyúlni, és Horvátországból az Adria-vezetéken is érkezik olaj Magyarországra. Az esetben, ha Brüsszel nem tudja elérni, hogy Kijev teljesítse szerződésben vállalt kötelezettségeit, akkor Magyarország és Szlovákiai is választott bírósági eljárást kezdeményezhet Ukrajna ellen.