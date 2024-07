Nem adtak elsőbbséget: úgy kellett kivágni a kocsiból a sofőrt és utasát Újkígyóson

Akár kettős tragédiával is végződhetett volna az a baleset, mely a Békés vármegyei Újkígyóson történt, miután egy sofőr egy mellékútról jövet nem adta meg az elsőbbséget egy másik járműnek, így egymásba csapódtak. A kocsi olyannyira összeroncsolódott az ütközés során, hogy a tűzoltóknak kellett kivágniuk a benne ülőket, két férfit, akiket ezt követően súlyos sérülésekkel kórházba is vittek. A másik (vétlen) jármű eleje is totálkárosra tört, az azt vezető sofőr nem sérült meg – számolt be az esetről a Tények.