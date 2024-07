Te mire költenéd az ötöslottó főnyereményét? Minden idők hatodik legnagyobb jackpotja várja a játékosokat, több mint négymilliárd a tét!

4,043 milliárd forint - belegondolni is nehéz, akkora összeg! Mintegy száz lakás, több ezer utazás, luxusautók sora kifizethető az ötöslottón megnyerhető összegből. Már 21. hete halmozódik a nyeremény, 20 sorsolás óta nem vitte el senki a jackpotot. Ez idő alatt 457 játékos lett milliomos négyes találattal.

A Bors járókelőket kérdezett, mit tennének, ha megnyernék az ötöslottó bámulatosan magas főnyereményét. A megkérdezett emberek közül sokan először megszólalni sem tudtak az összeg hallatán, hiszen ennyi pénzt elképzelni is nehéz! Végül mégis mindenki szívesen eljátszott a gondolattal és választ adott arra a kérdésünkre, hogy mire költené ezt az összeget: Utazás, új lakás, űrhajós utazás, adományozás - ezekre költenék az emberek az ötöslottó főnyereményét.

Csak a megfelelő öt számot kell beikszelni, és bárkié lehet az ötöslottó főnyereménye. Fotó: Mónus Márton/MTI

Nem meglepő, hogy az emberek többsége a családját, a barátait és a gyermekeit segítené az ötöslottó főnyereményéből. Lakást, új autót vennének nekik és az egyetemi tanulmányaik tandíját fizetnék ki a nyereményből. Emellett mindenki szánna egy nagyobb összeget a pihenésre is: elvinné a szeretteit nyaralni, körbeutazná a világot, de akár közös céget is alapítanának családtagjukkal, barátjukkal. Persze voltak olyanok is, akik a megnyert összeg egy részét adományként felajánlanák olyanoknak, akiknek nagyobb szükségük van rá: egy nagylelkű olvasónk a Tűzoltó utcai gyermekklinikának utalná át a pénz nagy részét, míg mások nehéz helyzetben lévő családokat támogatnának.

Péter nem álmodik kicsiben, ő úgy gondolja, hogy megpróbálna stresszmentes életet élni belőle és venne egy tengerparti házat Montenegróban. Véleményét Levente is osztotta.

Péter örülne neki, ha stresszmentes életet élhetne az ötöslottó főnyereményéből Fotó: Bors

Ő venne egy hajót és hajózgatna az adriai tengeren.

Zsófi hasonlóan gondolkodik, bár ő az extrém sportok kipróbálásától sem riadna vissza. Azon kívül, hogy rengeteget utazna - főként Európában és Tibetben -, Zsófi örülne neki, ha láthatná a világűrt is, bár azt mondja, ő nem vezetné az űrhajót, de egy képzett pilóta mellett nem félne.

Zsófi nagyon szeretne elmenni Tibetbe és a világűrbe - erre is elég lenne az ötöslottó főnyereménye Fotó: Bors

Mintegy 5 hónapja halmozódik az ötöslottó főnyereménye. Ez idő alatt 457 játékos vált milliomossá négyes találattal. Idén eddig két szerencsés játékos örülhetett a fődíjnak, egyik közülük minden idők legnagyobb ötöslottó nyereményét vitte el. A halmozódásra a szabályok szerint 52 hét áll rendelkezésre, ezután a jackpot összege nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között osztják fel, ugyanakkor erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa - közölte a Szerencsejáték Zrt.

