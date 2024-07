„Nem érdekel, mi lesz Agócs Tiborral, csak mi békében élhessünk" – pszichológushoz viszi édesanyja a Szolnokon felrúgott kisfiút

Rég volt ennyire ragaszkodó Roli. Most újra alig akarja elfogadni, hogy ott hagyom őt egy táborban, folyton engem keres, nehéz neki nélkülem. De jól van, mosolyog, jól érzi magát, a többit azonban szakemberre bízzuk. Most már nyugalmat szeretnénk, mert ez ami most van, az nem segít neki