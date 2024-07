Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a szolnoki kalandparkban történteket

Nekem is van öt - persze most már nagy - gyermekem, akiket annak idején mindig táborba adtam. Nem kell túlbonyolítani, ez egy egyszerű ügy: amikor odaadom a gyermekemet a táborba, akkor tudom, hogy ki szervezi azt a tábort. Akinek odaadtam a gyermekemet és szervezi a tábort, az felelőséggel tartozik a gyermekemért. Vigyáz rá, rendben tartja, gondoskodik róla, az épségéről is, meg arról is, hogy hasznosan töltse az időt. És nem fordulhat elő, hogy bárki ebben a táborban bántsa a gyermekemet... Felnőt, mert a gyerekek egymás között, az egy másik történet.