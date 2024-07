Kinyílik a bicska a zsebedben: olyat mondott a Microsoft-vezető, amivel sokakat azonnal magára haragított

Hatalmas térhódítást tudhat maga mögött már most is a mesterséges intelligencia, és bizony a jövő egyértelműen az AI-alapú programoké, ami azt jelenti, hogy ezentúl csak még több és több ilyen jellegű alkalmazással és szolgáltatással fogunk találkozni a mindennapjaink során. Amellett, hogy komoly biztonsági kérdéseket is felvet a mesterséges intelligencia-vezérelte programok használata, ráadásul sokan aggódnak és apokaliptikus jövőképeket vizionálnak, addig sajnos jogi téren is van egy csomó dolog, amit tisztázni kell. Nincs mit szépíteni: a jogalkotásnak rendet kell teremteni ebben az új világban. Ismert probléma például a szerzői jog kérdése. A mesterséges intelligenciával felvértezett programok ugyanis úgy tanítják önmagukat, hogy a neten már fellelhető tartalmakat fogyasztanak, és gyakorlatilag azokból az alkotóelemekből hoznak létre új dolgokat. A kérdés csak az, megtehetik-e, ugyanis sok ilyen, AI által "fogyasztott" tartalom szerzői jog alá esik, legyen szó akár zenékről, akár képekről, akár szövegekről.

Vajon lophat-e a mesterséges intelligencia? A Microsoft AI vezetője szerint igen, nyugodtan Fotó: Pixabay

És akkor itt jön a képbe Mustafa Suleyman, a Microsoft AI főnöke, aki a CNBC-nek adott interjújában kifejtette: onnantól, hogy valami felkerül a netre, azt el nyugodtan el lehet lopni, hiszen ha valaki már közzétett a neten valamit, akkor onnantól az mindenkié.

A nyílt weben megtalálható tartalmakhoz már a 90-es évek óta úgy áll hozzá a társadalom, hogy azok felhasználhatóak. Bárki lemásolhatja, újraalkothatja, reprodukálhatja őket

– magyarázta Suleyman. Kijelentéséből egyértelművé vált, hogy a Microsoft nem igazán törődik a szerzői jogokkal, illetve hát hogy azok szerintük a neten nem léteznek. Alighanem ezért folyik ellenük több ilyen jellegű per is – jegyzi meg a témával foglalkozó cikkében a The Verge.