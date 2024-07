Versenyt futnak az idővel: a kis Levente izmai fokozatosan sorvadnak, életmentő kezelésre van szüksége

Fokozatosan elsorvadnak az izmai egy Tenken élő ötéves kisfiúnak - tudta meg a Tények.

Fotó: TV2

Minden izmot érint a testében: a légzőizmokat, nyelőizmot, szívizmot. Sajnos a szívelégtelenség korai halálhoz vezet. Ezt próbáljuk megelőzni, megmenteni az ő életét

- mondta az anya, hozzátéve, hogy Leventének nagy fájdalmai vannak, amire szteroidokat kap, de ez nem végleges megoldás.

Kizárólag egy külföldi kezelés, génterápia menthetné meg az életét, de a családnak nincs pénze.

Most versenyt futnak az idővel, ugyanis a betegek állapota hatéves kortól folyamatosan romlik, a terápia nélkül a most 5 éves Leventének néhány éven belül akár a szíve is leállhat. A szülőknek ezért egy évük van arra, hogy összegyűjtsenek egymilliárd 40 millió forintot.