"Ez a heg mindig eszünkbe juttatja, hogy a kislányunk micsoda harcos" – a gyógyulás útjára lépett a 9 éves, leukémiás Lara

Ahogy arról lapunk korábban többször beszámolt, a 9 éves Lara 4 éven át nap mint nap olyan küzdelmet folytatott, amely méltán emeli őt a legnagyobb harcosok közé. Ez a harc az életéért zajlott. A kislány csupán 5 éves volt, amikor diagnosztizálták leukémiával. Most azonban vége a rémálomnak, a kezelés végéhez értek és a kislány és családja végre új fejezetet nyithatnak az életükben.

Larának egy portot ültettek be, hogy elkerüljék a folytonos tűszúrásokat Fotó: Bors

Larának és családjának története Erdélyben kezdődött. A szülők a jobb élet reményében Amerikába költöztek, hogy kemény munkával és kitartással a lányaiknak biztosabb jövőt teremtsenek. A négytagú család Floridáig meg sem állt. A rettenetes fordulat 2020. május végén érte a családot, mikor a kisebbik lánynál, az akkor még csak 5 éves Laránál leukémiát diagnosztizáltak. Ez a betegség kezelés nélkül három hónapon belül végzetes kimenetelű a gyermekeknél. Mivel a Covid-19 miatt csak egy szülő lehet bent a kórházban, Lara anyukája telefonon tudta meg a szörnyű hírt.

Teljesen összeomlottam a hír hallatán. Másnap sor került a szükséges mintavételekre, valamint a kezelési terv kidolgozására, a diagnózis ez volt: vér és csontvelő rák.

– mesélte el lapunknak korábban Lara édesanyja, Meli.

A kezelést, amit alig pár órával a diagnózis után meg is kezdtek, majdnem háromévesre tervezték. Ennek az önköltsége megközelítőleg 1,5 millió dollár (375 millió forint), ami magában foglalta többek között a kemoterápiát, a kórházi kezeléseket, a vérvételeket és a tucatnyi gyógyszert, amit a kislánynak nap mint nap szednie kellett. Lara mellkasába, sebészeti beavatkozás során egy portot ültettek be, amit a bőr alá helyeztek, így a számára kellemetlen, gyakori tűszúrásokat elkerülik. Ezen a porton keresztül történt a vérvétel és a kemoterápiás kezelések is. Most azonban, hogy vége a rémálomnak, eltávolították a készüléket a kislány testéből.

Eltávolították a kislány portját Fotó: Facebook/Együtt Laráért

– Ez a kis készülék volt Lara első és remélem egyben az utolsó portja, amit a mellkasába altatás alatt, műtéti úton helyeztek be a kezelés legelején, majd ugyanígy el is távolították most, hogy lejárt a terápia. Látjátok azokat a vonalakat és a jeleket a közepén? Ezek mindegyike azt mutatja, hogy a 4 év alatt hányszor szúrták és "fértek" hozzá a portjához – részletezte az édesanya a kislány közösségi oldalán.