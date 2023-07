„Az egész egy hőemelkedéssel indult” – édesanyja összeomlott a kis Lara diagnózisától

Lara igazi harcos, bátor 8 éves kislány. Nap mint nap olyan küzdelmet folytat, amely méltán emeli őt a legnagyobb harcosok közé. Ez a harc az életéért zajlik. A kislány csupán 5 éves volt, amikor diagnosztizálták leukémiával. Lara három éves leukémia elleni kemoterápiás kezelésének költsége nagyon drága: 1,5 millió dollár, amit a szülők nem bírnak segítség nélkül kifizetni.

Lara szülei a kislány kezelésére gyűjtenek Fotó: Bors

Lara és családjának története Erdélyben kezdődött. A szülők egy jobb élet reményében Amerikába költöztek, hogy kemény munkával és kitartással a lányaiknak jobb életet, biztosabb jövőt adjanak. A négytagú család Floridáig meg sem állt. A rettenetes fordulat 2020. május végén érte a családot, mikor a kisebbik lánynál, az akkor még csak 5 éves Laránál leukémiát diagnosztizáltak. Ez a betegség kezelés nélkül három hónapon belül végzetes kimenetelű a gyermekeknél.

"Az egész egy ártalmatlannak tűnő hőemelkedéssel indult, ami nem akart elmúlni, mellette fáradékonyság és sápadtság is megjelent, így ismét bementünk a háziorvoshoz, ahol egy vérvétel után egyenesen küldték is a sürgősségi osztályra, ahol laborvizsgálatot végeztek. Nem volt kérdés, már utalták is be a hematológiai osztályra" – mesélte el a Ripostnak Melania, Lara édesanyja.

Meli teljesen összeomlott a szörnyű hír hallatán Fotó: Bors

A koronavírus miatt rengeteg korlátozást vezettek be, ami az ő mindennapjaikat is megváltoztatta. Mivel a Covid-19 miatt csak egy szülő lehet bent a kórházban, Lara anyukája telefonon tudta meg a szörnyű hírt.

Teljesen összeomlottam a hír hallatán. Másnap sor került a szükséges mintavételekre, valamint a kezelési terv kidolgozására, a diagnózis felállt: vér és csontvelő rák.

– mondta Meli.

Lara akkoriban nagyon rossz állapotban volt, többszöri vér átömlesztésre és vérplazmára, antibiotikumra volt szüksége, közben folyamatosan kapnia kellett a folyadékot, hogy hidratálva legyen.

Két nap alatt össze-vissza szurkálták, de Ő egyszer sem sírt, egy igazi kis hős. A mi hősünk! Eddig is tudtuk, mennyire kemény és kitartó kislány, de itt szembesültem vele igazán, milyen erős valójában.

– részletezte.

A kezelést, amit alig pár órával a diagnózis után meg is kezdtek, majdnem három évesre tervezték. Ennek az önköltsége megközelítőleg 1,5 millió dollár, ami magában foglalja többek között a kemoterápiát, a kórházi kezeléseket, a vérvételeket és a tucatnyi gyógyszert, amit Larának nap mint nap szednie kell.

A sok rossz mellett jó hírt is kaptak, a kezelés az esetek több, mint 90 %-ában használ, a gyermekek meggyógyulnak és minimális a visszaesés esélye is.

Larának egy portot ültettek be a bőre alá, hogy elkerüljék a gyakori tűszúrásokat Fotó: Bors

Lara mellkasába, sebészeti beavatkozás során egy port katétert ültettek be, ami teljesen a bőr alá helyeztek, így a számára kellemetlen gyakori tűszúrásokat elkerülik. Ezzel csökkenthető a fájdalom és félelem. Ezen a porton keresztül történik a vérvétel, valamint a kemoterápiás kezelések is.

Megkezdtük a szteroidkúrát is a kemoterápiás kezeléssel párhuzamosan. A kapott szteroidoktól Lara izma, lábai, karjai teljesen összeestek. Nem bírt lábra állni. Ölben vittük a mosdóba, sétáltunk vele a házban. Lara ekkora sem hagyta el magát, kúszva elmászott a matracról az asztalig, hogy kirakóst játszhasson az apjával vagy velem. Olyankor, ha ez megtörténik, jó napunk van.

– osztotta meg velünk.

Lara kedvenc színe a rózsaszín, mindene az egyszarvú és a kiskutyák. Hisz a tündérekben, a húsvéti nyusziban és a Télapót is sütivel és tejjel várja. Imádja a kirakóst, festeni és alkotni is nagyon szeret, jó testvér, nagyon szereti Mirácskát. Annak ellenére, hogy még csak 8 éves nagyon érett és okos kislány.



Próbáltuk neki elmagyarázni a betegséget, mindazt, amin keresztül kell mennie ahhoz, hogy meggyógyuljon. A kemo mellékhatásairól is beszéltünk neki, könyvet olvastunk, videókat néztünk más hasonló gyerekekről, akik leukémiában szenvedtek. Elképesztő erő van Larában, nem tudom, én ezt felnőttként tudnám-e így csinálni. Felnőtteket megszégyenítő módon viseli a betegségét.

– részletezte.

Lara pár hete ünnepelte szülinapját Fotó: Bors

Orvosok szerint a 3 év kemoterápiás, valamint gyógyszeres kezelések után még 10 éves orvosi megfigyelésre is szükség lesz. Mindez abban az esetben, ha a kemoterápiás kezelésekre jól reagál a szervezete.

Sajnos még hosszú és rögös út áll előttünk. Az elkövetkező időszak nemcsak pszichikailag tesz minket próbára hanem anyagilag is. A kezelések, kórházi szolgáltatások árát, a biztosító csak részben támogatja, önerőből képtelenség megfizetni.

– árulta el.

A család létrehozott egy Facebook oldalt és több csoportot is indított, hogy a közösség segítségét kérje ebben az embert próbáló helyzetben. Minden segítséget, legyen az anyagi vagy bármilyen más, szívesen fogadnak.