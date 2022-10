„Tudtuk, hogy ami ezután következik az maga lesz a pokol” - Gyilkos kór támadta meg a magyar kislányt

Az Angyalok Jótékonysági Licit csoport mutatta be a kis Larát, aki 7 éves kora ellenére egy igazi harcos. Lara édesanyjának elmesélése szerint a kislánynál 2020. május 31-én diagnosztizálták a leukémiát - szúrta ki a Ripost.

"Az életünk megváltozott és fenekestől felfordult. Az egész egy ártalmatlannak tűnő hőemelkedéssel indult, ami nem akart elmúlni, mellette fáradékonyság és sápadtság is megjelent, így ismét bementünk a háziorvoshoz, ahol egy vérvétel után egyenesen küldték is a sürgősségi osztályra, ahol laborvizsgálatot végeztek. Nem volt kérdés, már utalták is be őket a hematológiai osztályra. Mivel a Covid-19 miatt csak egy szülő lehet bent a kórházban, én telefonon tudtam meg a szörnyű hírt, összeomlottam" - emlékezett vissza a szörnyűségekre az édesanya.

További vizsgálatok után kapták meg a pontos diagnózist: vér és csontvelő rák (fehérvérűség) – akut lymphoblastos leukémia, vagy rövidítve B-Cell ALL.

"Lara ekkor nagyon rossz állapotban volt, többszöri vérátömlesztésre és vérplazmára, antibiotikumra volt szüksége, közben folyamatosan kapnia kellett a folyadékot, hogy hidratálva legyen. Két nap alatt össze-vissza szurkálták, de Ő egyszer sem sírt, egy igazi kis hős. A mi hősünk! Eddig is tudtuk, mennyire kemény és kitartó kislány, de itt szembesültem vele igazán, milyen erős valójában."

A kislánynak kemoterápiás és szteroidos kúrát is előírtak az orvosok. Csakhogy a szteroidtól Lara izma, lábai, karjai teljesen összeestek. Nem bírt lábra állni.

"Ölben vittük a mosdóba, sétáltunk vele a házban. Lara ekkora sem hagyta el magát, kúszva elmászott a matracról az asztalig, hogy kirakóst játszhasson az apjával vagy velem. Olyankor, ha ez megtörténik jó napunk van. Szeretem az ilyen napokat."

"Tudtuk, hogy ami eddig volt és ezután következik az maga lesz a pokol és ember feletti megpróbáltatásokon kell majd keresztülmennünk. Nincs annál rosszabb, ha egy gyereket betegen, szenvedni látsz, főleg, ha a saját gyerekedről van szó! Nem omolhattunk össze! Hisz szüksége van ránk, jobban, mint bármikor, neki és Mirának is. A legfontosabb cél, hogy minden szükséges kezelést megkapjon és meggyógyuljon. Csak ez lebeg a szemünk előtt!"

A családot nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is megviseli Lara betegsége. Floridában élnek jelenleg, és az ottani biztosító csak részben állja a kislány gyógykezelését. A család így adománygyűjtésbe kezdett, hogy meg tudják adni azokat a kezeléseket Larának, amelyre az életben maradásához szüksége van.

Ha támogatni szeretnéd őket, itt megteheted.