"Csodálatos de közben félelmetes" - különleges égi jelenséget kaptak lencsevégre Zala vármegye felett - fotók!

Szlovénia után Zala megyét sem kímélte az ország felett átvonuló vihar, ugyanis július 14-én, szombat este 3-4 centis jégdarabok hullottak az égből. Bár a jégverés sok bosszúságot okozott az ott élőknek, a pusztító hőségben jól esett a csaknem 15 fokos lehűlés, ami sajnos csak az ország nyugati felét érintette, hiszen a tovavonuló vihar hamar megszelídült. Ugyan a nagy viharoknak általában nem örül az ember, gyakran hoznak magukkal olyan káprázatos természeti jelenségeket, melyeket máskor nem láthatunk. Így volt ez szombaton is, amikor különleges Mammatus felhők jelentek meg Zala megye felett.

Így nézett ki a különleges felhő az égen Fotó: Fcebook

A Mammatus egy ritka felhőképződmény, mely a Déli-sarkvidék kivételével bárhol megfigyelhető. A 4500-7500 méteres magasság között lebegő csodafelhők a leggyakoribbak a forró égövön tündökölnek, így nem csoda, hogy ebben a pokoli hőségben a magyar vihart is előre jelezték. Ezek a felhők a környezetükben erős esőt, széllökéseket, jégeső, turbulenciákat, villámlásokat, sőt akár tornádókat is előjelezhetnek. Tehát, ha mammatus felhőket látsz, jobban teszed, ha szaporázod lépteidet, ugyanis általában igen erős vihart jeleznek, ahogyan ez tegnap is megfigyelhető volt.

A különleges képződmény mindig veszedelmes vihart jelez Fotó: olvasói

A különleges égi jelenséget Gryllus Dániel is lefotózta és megosztotta a Facebookon.

„Láttatok már ilyen eget? Itt van felettünk Magyarföldön a Fatemplom Fesztiválon.”

„Sajnos még nem láttam, de varázslatos lehet!”

„Gyorsan fedezékbe, jön az esős idő!”

„Van benne valami csodálatos, miközben félelmetes is. Csupa titok, nem tudni mit hoz magával.

A különleges és ritka égi tüneményt rengetegen lefotózták. Te i sköztük voltál?