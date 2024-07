Két hét alatt három holttestet találtak Komáromban - egyikük a tó mélyén feküdt

Döbbenten kapkodják a fejüket a komáromi lakosok, ugyanis ugyancsak fekete hetek állnak mögöttük: június vége óta, azaz alig több mint két hét alatt három holttestet is találtak a városban.

A három holttestet alig több mint két héten belül találták meg Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az első holttestet június 27-én találták meg a városban, azonban akkor még nem tudták azonosítani. Csupán annyit lehetett tudni, hogy 170-175 centi magas, emellett fekete cipőben, fekete zokniban és fekete nadrágban bukkantak rá. Valószínűsíthető az is, hogy nem akkor hunyt el, ugyanis nem csak, hogy nadrágja volt szétfoszlott állapotban, de kék galléros pólóján vastag fekete pulóvert viselt, amire hideg időkben használos polármellényt is ráhúzott, amin még egy bőrkabátot is viselt, ezen kívül fejére egy szürke sapkát húzott halála előtt. A rendőrség oldala szerint azonban még mindig rejtély övezi kilétét, jelenleg is ismeretlenként kezelik.

Nem sokkal ezután azonban egy újabb holttestre bukkantak: július 13-án egy férfi holttestére bukkantak, míg egy nappal később, július 14-én, vasárnap pedig az alig 30 kilométerre fekvő a Környei-tóból emelték ki egy férfi holttestét.

A helyszínen a rendőrség, a mentőszolgálat, valamint a tatabányai hivatásos és a környei önkéntes tűzoltók vettek részt a vízbe fulladt férfi testének kiemelésében. A rendőrség vizsgálja az elhunyt személyazonosságát és halálának körülményeit

- közölte a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Ezután alig egy nap telt el, és megint lecsapott a borzalom: hétfőn ugyanis egy nő holttestére bukkantak a városban. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy kit találtak meg, azonban a helyiek és a keresőcsapatok szerint egészen bizonyos, hogy az áldozat nem más, mint az a 83 éves nyugdíjas asszony, akinek még július 7-én veszett nyoma.

A komáromi P.-né U. Mária aznap otthonából indult el, azonban soha többé nem tért haza.

Halálát vélhetően nem idegenkezűség okozta, azt ugyanis közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.