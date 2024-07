Karácsony Gergely 200 milliónyi prémiumot osztott szét

Emlékezetes, épp a járatritkítási botrány kellős közepén a BKK-vezér a fővárosi utasokat levágandó pulykákhoz hasonlította, Walternek emiatt is magyarázkodnia kellett. Mártha Imre Edgárról is sok cikk született az elmúlt években, a közművezér ingatlanvásárlásairól, vagyonosodásáról írtak többen. Vele kapcsolatban érdekesség, hogy a következőképpen hivatkozott rá Gyurcsány Ferenc DK-vezér 2 éve a közösségi oldalán: „Mártha Imre kitűnő ember. Nem ismertem korábban közelről. Mert talán fura mostanság, én akkoriban is azt gondoltam, hogy a miniszterelnöknek nem kell káderezni mindenkit. Általános szakmai, emberi bizalom övezte, amikor a kormányunk alatt vezette a Magyar Villamos Műveket. Csak jót hallottam róla, személyesen alig találkoztunk. Az utóbbi pár évben újra figyeltem, mit csinál Budapesten. Amit tett, az elismerésre méltó. Lehet vele vitatkozni egy sor kérdésben. De tisztességes, felkészült, okos ember. Hazafi. Gazdag ember. Nagyon. Nem az állam, nem a kormány jóvoltából. A tehetségéből – írta Gyurcsány, megjegyezve: Én több Mártha Imrét szeretnék.”