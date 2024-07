Mutatjuk, meddig tart a hetek óta kínzó hőhullám

Már több mint két hete szenvedhetünk a kánikula hatásaitól és egyelőre még mindig nem lélegezhetünk fel. Mutatjuk, meddig kell kibírnunk a minden eddiginél melegebb nyarat és annak hatásait.

Ebben a brutális kánikulában mindenki úgy hűsíti magát, ahogy tudja. (Képünk illusztráció) / Fotó: Balogh Zoltán

Folytatódik a hőhullám, amivel egyre több probléma jár együtt. Minden egyes nappal, amivel tovább tart a hőség, egyre jobban nő a veszélyeztetettek száma, mivel egyre régebb óta nem tud regenerálódni a szervezetünk

- mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Nem elég, hogy az elmúlt napok során többször is előfordult, hogy megdőlt a hőségrekord, továbbra is trópusi éjszakák elé nézünk. Arról nem is beszélve, hogy a nagyvárosokban a magas épületek, az üveg felületek és a beton miatt jóval melegebb van, mint azokon a területeken, melyek könnyeben le tudnak hűlni, jobban át tudnak szellőzni.

Még ezzel a pár fokkal hűvösebb időszakkal is csupán azért érezzük, hogy lehűlt a levegő, mert előtte annyira meleg volt, hogy ahhoz képest enyhülésként éljük meg az egyénként meleg időt.

A szervezetünk egy valódi lehűlés bekövetkeztéig nem fog tudni pihenni

- figyelmeztet a meteogyógyász, aki szerint több tünet is velünk lesz a következő pár napban.

A hazánkat szerdán súroló hidegfront miatt az északnyugaton élők tapasztalhatnak hidegfront jellegű panaszokat, így fejfájást és vérnyomás csökkenést. A legnagyobb megterhelést azonban továbbra is a hőség jelentheti a szervezet számára. Általános lesz a fáradékonyság, a dekoncentráltság és a bágyadtság, valamint az éjszakák továbbra sem lesznek pihentetők.

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön is többfelé lesz élénk, északkeleten néhol erős az északi szél. A napos időben csupán a középső és keleti tájakon fordulhat elő néhol rövid zápor, zivatar. Napközben 30-36 Celsius-fok várható.

Az AccuWeather előrejelzése szerint egészen július 23-ig hasonló időjárásban lesz részünk. A jövő hét kedd lesz az első olyan nap, amikor nemcsak a nappali, de az éjszakai hőmérséklet is lehűl annyira, hogy a szervezetünk végre pihenhessen. Ekkor mindenképp érdemes lesz lehűteni, átszellőztetni a lakást is, hogy végre nyugodtan alhassunk.