Hova tovább? A 43 fokot is elérhetjük ma

Lassan tényleg sivatagi időjárás lesz országunkban is, ugyanis a mai nap folyamán az év eddigi legmelegebb napja lesz, akár 43 fokot is mérhetünk. Sok napsütés várható, azonban a déli óráktól szórványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Erre leginkább délkeleten és a Duna-Tisza közénél kell számítani viharos széllökéssel, jégesővel. A legmagasabb nappali hőmérsékletet azonban ez nem befolyásolja, a csúcsérték 35-45 fok között várható, ami miatt továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben.

Egyre csak melegedik az időjárás. Fotó: koponyeg.hu