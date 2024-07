Azonnali akciótervet követel az űrügynökség: Eiffel-torony méretű aszteroida száguld a Föld felé

Komoly problémát észlelt az Európai Űrügynökség. Ahogyan azt a Bors is megírta, felfedezték, hogy egy hatalmas, az Eiffel-toronynál is nagyobb aszteroida közelít egyenesen a Föld felé. Az aszteroidát a 99942 Apophis névre keresztelték el, és most azt is kiderült, hogy az ügynökség azt sürgeti, hogy azonnali munkacsoport álljon össze, hogy vizsgálat alá kerüljön a kődarab. A legtöbb Föld mellett elhaladó aszteroida nem jelent veszélyt a bolygónkra, sajnos azonban vannak kivételek. A dinoszauruszokat is egy hatalmas kő becsapódása pászította ki, éppen ezért a tudósok tudni szeretnék, hogyan akadályozható meg egy következő katasztrófa.

Éppen ezért megfigyeléseket, vizsgálatokat szeretnének folytatni a Apophisen, ezzel ugyanis kidolgozhatnak egy olyan akciótervet, amely veszély esetén alkalmazható - írja a Mirror.