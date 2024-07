Legyen odafent könnyebb, Domi - 5 éves kisfiút felejtett a felhevült kocsiban az anyja

Megannyi gyermek halála után a nyáron sok szülő még mindig nem tanul. Újabb kisiskolás és ovis vesztette ugyanis életét, miután nevelőszülei a tűforró kocsiban hagyták Amerikában, ahol ez már a tizedik ilyen halál volt csak ezen a nyáron. Az 5 éves kisfiúra, Dionicio Perezre a rendőrség tarált rá egy omahai szépségszalon előtt.

Halálának helyszínét gyertyák és virágok lepték el.Fotó: Mate Krisztian

A 40 éves nő, Juanita Pinon reggel 10.30-kor hagyta a kicsit a kocsiban, munkába érkezvén. Az öt éves egész nap ott volt, délután ötkor jelentek meg a hatóságok. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült, miután testhőmérséklete több, mint 40 fokra emelkedett a kánikulában a járműben.Halálának helyszínét most gyertyákkal, virágokkal és plüss állatokkal lepték el a helyiek. Még kék színű lufikat is az égbe engedtek, miután az volt a kisfiú kedvenc színe.

Juanita évekre rácsok mögé kerülhet kegyetlen tette miatt, akár 20 évet is kaphat hosszas bűnügyi hátterét követően, amihez most gyermekbántalmazás, hanyagság és gyilkosság is hozzácsapódott - írja a CrimeOnline.