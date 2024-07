Tragédia az Árpád hídon: otthonától pár kilométerre hunyt el a vétlen házaspár

Az egész országot megrázta az a tragédia, ami július 3-án szerdán este történt az Árpád hídon. Mint arról a Bors is beszámolt, aznap késő este egy 43 éves férfi szemből hajtott fel a hídra egy lopott taxival, ahol a felhajtón összetört egy kocsit, majd a híd közepe környékén nekiment egy Suzukinak és egy szintén vétlen, utasokat szállító taxinak.

A férfi ellopta a taxit, amivel halálra ítélte a közelben lakó fiatal párt és saját magát Fotó: Bors

A három kocsi teljesen összetört, a Suzukiban ülő két ember pedig azonnal meghalt, ahogyan az ámokfutó tolvaj is, míg a vétlen taxiból összesen négy embert kellett kórházba szállítani. Úgy tudjuk, hogy a taxis az M3-as autópálya felől indult el három utasával, mielőtt összeütközött volna a lopott kocsival. Legsúlyosabban a sofőr sérült meg: úgy tudjuk, hogy N. Tamást válságos állapotban vitték kórházba, ahol először intenzív osztályon ápolták.

Lapunk úgy tudja, hogy a Suzukiban utazó áldozat egy óbudai házaspár volt: a 34 éves férfi és 32 éves párja információink szerint éppen munkából tartottak hazafelé, amikor a tragikus baleset érte őket.

A Bors úgy értesült, hogy a fiatal pár egy óbudai társasházban élt, és éppen otthonuk felé tartottak, amitől nem is voltak messze: alig pár kilométernyi út és pár perc választotta el őket attól, hogy hazaérjenek biztonságot jelentő lakásukba.

A Suzukiban ülőknek esélyük sem volt a tűlélésre, a fiatal pár azonnal meghalt. Pedig alig pár percre voltak az otthonuktól Fotó: Bors

A rendőrség három eljárást is folytat az ügyben, az ámokfutó sofőrt ugyanis a baleset napján, hajnalban egyszer már bevitték az óbudai rendőrkapitányságra. Akkor egy társasház lakói hívták ki rá a zsarukat, ugyanis a férfi bódult állapotban randalírozott a Tavasz utca egyik háztömbjében. Miután elvitték, az is kiderült, hogy a férfi valóban drogot fogyasztott, ezt el is ismerte, azonban mivel nem álltak fenn az őrizetbe vételének körülményei, el kellett engedni. Úgy tudjuk, hogy korántsem ez volt az első eset, hogy zavart állapotban tombolt: a helyiek között hírhedt volt a gyakran bódult állapotban lézengő férfi.