„Akkora tűz tombolt az autóban, hogy kiesett a motorja is” - Bácsalmáson megolvadt az út a kocsi alatt

Szinte kiskanállal lehetett már csak összekaparni azt az autót, ami július 10-én szerdán Bácsalmás közelében teljesen kiégett. Az 5501-es út 33-as kilométer szelvényénél állt meg egy idős sofőr a személyautójával, mert az menet közben – ismeretlen okok miatt - lángra kapott. Épphogy ki tudott pattanni az autójából, mert az pillanatok alatt porig égett. A helyszínre a Bácsalmási Önkéntest Tűzoltóság is kiérkezett, parancsnokuk Dózsai Róbert mesélte el lapunknak a részleteket.

A sofőr épphogy ki tudott ugrani az égő autóból Fotó: Bácsalmási Önkéntest Tűzoltóság

- A jelzés szerint egy személyautó égett az úttesten

– kezdte a parancsnok.

- Négy fővel vonultunk ki, ahol kiderült, hogy egy német rendszámú Passat teljes terjedelmében ég, amit egy idősebb, 60 év körüli, német férfi vezetett. Mivel nem tudott magyarul, ezért fordítóval próbáltunk vele beszélni, így mondta el, hogy menet közben egyszer csak kigyulladt az autó, ő hirtelen félre állt, majd épphogy kiszállt lángokba borult az egész autó.

Információink szerint a sofőr Magyarországon él és éppen egyedül utazott az autóban.

Minden értéke az autóban maradt a pórul járt sofőrnek Fotó: Bácsalmási Önkéntest Tűzoltóság

- Mindene az autóban maradt, már nem tudta kivenni az értékeit

– folytatta. - Mellette egy buszt vezető férfi állt meg, ő próbált neki segíteni egy poroltóval. El is kezdték az oltást, de már nem lehetett megfékezni a lángokat. Az idős német sofőrnek vélhetően füstmérgezése lett, őt a bajai kórházba szállították. Bajtársainkkal eloltottuk a tüzet. Értesítettük a rendőrséget és a közútasokat is, ugyanis az úttest is megsérült: ráolvadt a műanyag, leszakadt a kocsi motorja és leégtek a gumijai is. Már nem volt mozgásképes, így átadtuk a helyszínt a rendőrségnek - zárta beszámolóját a szakember.