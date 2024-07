"Ha nem fog mozogni, az izmai elsorvadnak" - hat év után először állt lábra Szofi, ennek köszönhető a csoda

Ahogy lapunk arról korábban beszámolt, a hatéves Gondár Szofika egy igazi harcos, aki már nagyon sok megpróbáltatáson van túl. Babaként agyvérzése volt, és emiatt állandó kezelésekre, fejlesztésekre szorul, de sosem adja fel. Szüleinek sikerült összegyűjteniük a pénzt egy varsói csípőműtétre, ahol a kislány lényegében egy új testet kapott, amiben sokkal jobban érzi magát és ami a legfontosabb: esélyt kapott arra, hogy járni tanulhasson. A kislány a napokban már meg is tette első lépteit.

Szofi első lépései nagyon meghatóak voltak / Fotó: Facebook/Együtt Szofi Mosolyáért Alapítvány

A kitartó kislány hatalmas küzdelmet folytat a mozgással is. Az orvosok azt jósolták neki, hogy ágyban fekvő magatehetetlen felnőtt lesz. Két éve pedig csípőficamot is diagnosztizáltak nála, ami miatt nem tudott terpeszteni a lábával, az izmok pedig tovább rövidültek. A műtétet sokáig halasztaniuk kellett a rohamok miatt, de végül 2023 szeptember 27-én végre megműthették a kislányt. Szofi élete teljesen megváltozott azóta, nagyon pozitív és nagyon látványos a változás. Családja mindent megtesz annak érdekében, hogy az orvosok jóslata ne valósuljon meg. Most egy modern robotgéppel a kislány első lépéseit is megtette, amiről az édesanyja büszkén számolt be a közösségi oldalon.

Szofi az első próbanap alkalmával fülig érő mosollyal, könnyedén lépkedett a robot segítségével. Annyira nagy boldogság őt így látni: 6,5 év után először megtapasztalhatta az igazi járás élményét, tökéletes járásmintával, amit egy járókeretben lehetetlen így megtapasztalni

– számolt be az élményről az édesanyja, Beatrix..

Egy sérült idegrendszernek ezerszer több munkát kell bele tennie a legkisebb mozdulatba is. Beatrix elmondása szerint végtelenszámú ismétlésre van szükség ahhoz, hogy bármilyen mozgás beépüljön és Szofi önállóan végre tudja hajtani azt.

A kislány kitartóan küzd / Fotó: Facebook/Együtt Szofi Mosolyáért Alapítvány

Ha nem fog mozogni csak feküdni elsorvadnak, legyengülnek az izmai, ha a csontjai nem lesznek terhelve, csontritkulása lesz, súlyos deformitásai, ami már sem az állást sem az ülést nem fogja lehetővé tenni. Kontraktúrái lesznek, ami borzalmas fájdalmas izommerevséggel jár, beszűkül az ízületeinek a mozgástartománya és nem fog tudni szinte már megmozdulni se.

– részletezte, majd hozzátette: ez nagyon kemény munka, ami a növekedéséig, 12-14 éves korig elengedhetetlen. A lehető legjobb fizikai állapotban kell várnia ezt az időszakot, hogy elkerüljék az újabb állapotromlást és deformációkat.