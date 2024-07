Melóztál már 50°C fokban, miközben mindenkire mosolyognod kellett? - A pokol konyhája közelebb van, mint azt gondolnád

Ki ne járt volna már úgy, hogy a szabadság önfeledt perceit a Balaton partján töltve egy strandbüféhez állt sorba, hogy csillapítsa az éhségét, de akár a kiszolgálásban, akár az étel minőségében kivetnivalót talált és azonnal gorombáskodni kezdett. Egy mondás szerint csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. De vajon megfordult-e a fejünkben egy-egy ilyen kellemetlen szituáció alkalmával, hogy amíg mi a vízparti hűsölést hagytuk félbe egy jóízű ebéd miatt, addig a vendéglátósok bizony kőkeményen dolgoznak egész nap, sokszor 40, sőt gyakran 50 Celsius fokban azért, hogy mi megtölthessük a hasunkat?

A vendéglátósok gyakran pokoli körülmények között tesznek meg mindent azért, hogy kellemesen teljen a nyaralók pihenése Fotó: Huszár Gábor

Pedig a konyhákon dolgozók egyáltalán nincsenek irigylésre méltó helyzetben, pláne most, amikor a hőség rekordokat döntöget. Ők azok, akik ebben a tikkasztó kánikulában is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a Balatonnál nyaralók jól érezzék magukat – miközben nekik extrém körülmények között kell dolgozniuk. Már belegondolni is izzasztó, hogy mit jelent ilyen forróságban órákon át talpon lenni, tálcákat cipelni, forró ételeket felszolgálni és mindemellett mosolyogni.

Ezek a dolgozók tudják igazán, hogy milyen is az igazi pokol konyhája – nem pedig az amerikai gasztro-reality műsort vezető Gordon Ramsey. Ennek ellenére sokszor nem kapnak kellő tiszteletet és megbecsülést a vendéglátásban dolgozók. Ezen változtatna a Balatoni Turizmus Szövetség, amely arra kéri a turistákat, hogy ezekben a napokban gondoljanak kicsit azokra, akiktől az ételt kapják és legyenek türelmesebbek a vendéglátásban dolgozókkal.

Az éttermek konyháiban pokolian forrók ezek a napok, ahol a pincérek és a konyhai dolgozók emberfeletti körülmények között végzik a munkájukat. Miközben mi italokkal és ízletes ételekkel hűsölünk, ők a forró gőzben és a tűzhelyek mellett izzadnak, hogy kiszolgáljanak minket, elviselhetetlen párában, nehéz fizikai munkát végezve

– mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A szövetség ezért akciót indított annak érdekében, hogy felhívják a vendégek figyelmét arra, hogy a pincérek és a konyhai dolgozók is emberek. Ők is elfáradnak és néha hibáznak is. De ez nem jelenti azt, hogy tiszteletlenül kellene bánni velük. Pláne annak tükrében, hogy a konyhákon dolgozók vastagon hozzájárulnak a nyári pihenésünkhöz.