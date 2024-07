"45 percig halott voltam – hullazsákba kerülni, nem is ez volt a legborzasztóbb része"

Egy illegális testépítőszerrel túladagolta magát egy férfi. Noha a mentők igyekeztek visszahozni az életbe, 45 teljes percen keresztül halott volt. Miután mégis sikerrel jártak, három nap kóma következett. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi történt az alatt a bizonyos háromnegyed óra alatt. Vincent Tolman állítja: a túlvilágon járt, és megismerte az élet értelmét is. Misztikus kalandjáról részletesen számolt be egy videós interjú során.

Vincent Tolman állítja: nem csak a túlvilágon járt, de az élet értelmét is megismerte Fotó: YouTube

Vincent elárulta: azt követően, hogy összeesett, kívülről látta önmagát, mintha valami filmet nézne, ugyanakkor a körülötte lévők gondolatait is hallotta. Nem csak azt nézte végig, ahogy próbálják újraéleszteni, de azt is, ahogy ezt követően kimondják a halál beálltát, hullazsákba, majd pedig azzal együtt mentőautóba teszik. Mint mondta, kiváltképp az egyik mentős gondolataira fókuszált. Ez volt az első munkahete, és nagyon nem akarta, hogy valaki már most meghaljon a kezei között, így egy idő után feltépte a hullazsákot, és folytatta az újraélesztést, amelyhez később a kollégái is csatlakoztak – végül pedig sikerrel jártak.