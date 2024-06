Kiadta a riasztást az élő Nostradamus: MA kitör a 3. világháború, így készülj fel az apokalipszisre

A hidegháború óta tudjuk, hogy ha kitör a 3. világháború, akkor az az emberi civilizáció végét jelentené. A világon ugyanis immáron több ország rendelkezik atomfegyverekkel. Ha pedig az egyik elkezdi, akkor a másik folytatja, az pedig az egész bolygót kiírtaná. A nagyhatalmak vezető politikusai ezért törekedtek eddig arra, hogy különféle békepaktumokat kössenek, és hogy viszonylag jó viszonyt ápoljanak egymással. Sajnos azonban napról napra egyre jobban érezhetjük a feszültséget, ami a világot jellemzi. Sejtjük, hogy hamarosan nehéz idők köszönthetnek, az indiai Nostradamus azonban azt állítja, az apokalipszis ma kezdődik.

Hamarosan véget érhet a világunk

Ahogyan azt a Bors is megírta már, az indiai Nostradamus szerint ma fog véget érni a világ. Az indiai Nostradamus azt állítja, hogy a védikus asztrológiai diagramból megfejtette, hogy mikor tör ki a 3. világháború. Azt eddig is lehetett érezni, hogy puskaporos hordón csücsül Európa, most azonban úgy tűnik, hamarosan tényleg összeomlik a civilizációnk. A jós látnok szerint ugyanis Oroszország és a NATO közötti ellentét, Izrael és a Hamasz közötti háború, valamint Kína és Tajvan konfliktusa néhány napon belül a tetőfokára hág, és 2024. június 18-án kirobban a 3. világháború.

A DailyStar most összeállított egy listát, hogy miképpen élhetjük túl ezt a helyzetet: Legyünk fegyelmezettek, kövessük a kormány utasításait! Állítsunk össze egy túlélőkészletet! Dolgozzunk ki egy menekülési tervet a magunk és a szeretteink számára, és fontoljuk meg, hol húzzuk meg magunkat az atomháború ideje alatt! Mindig kövessük nyomon a híreket! Gondoskodjuk az akkumulátorokról és töltőcsomagokról!

A túlélőszettnek az alábbiakat kell tartalmaznia: