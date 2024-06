„Már otthon van az édesanyjával, biztonságban” – Friss információk derültek ki a Fishing on Orfűn eltűnt Anitáról

Mindenki egy 21 éves, eltűntnek hitt fesztiválozóért aggódott csütörtökön (június 27), akinek a Fishing on Orfű fesztiválon veszett nyoma. A fiatal békéscsabai lány barátai írták ki egy Facebook-csoportba, hogy keresik Anitát, akit hajnali fél három óta nem láttak. A keresés híre gyorsan elért minden fesztiválozóhoz és a hatóságokhoz is. Az egész Fishing az eltűnt Anitáért aggódott, akit több rendőr és több Kutató-Mentő Egyesület is keresett kutyákkal és drónokkal.

A fesztiválozók nagyon aggódtak az eltűnt Anitáért, akit keresőkutyákkal és drónokkal is kutattak Orfűn / Fotó: Laufer László (Illuszráció)

„A rendőrség kihallgatta Anitát, sérelmére bűncselekményt nem követtek el”

A 21 éves, vörös hajú lány fotója bejárta az internetet, a fesztiválozók egy emberként aggódtak Anitáért, akiről egy sokkoló felvétel is előkerült, ahogy órákig fekszik egy stégen. A keresésről Nagy Laci eltűntkereső nyilatkozott a Borsnak, aki kifejtette, hogy Anita barátai szerint a lány nem állt erős alkoholos befolyás alatt, bár fogyasztott alkoholt. A lánnyal később többen is összefutottak a fesztivál területén, akik szintén azt erősítették meg, hogy Anita beszámítható állapotban volt.

Végül Anita bátyja a Facebookon osztotta meg az örömhírt, hogy megtalálták a testvérét.

MEGTALÁLTÁK! Nagyon köszönjük mindenkinek aki segített a keresésben akár csak egy megosztással, továbbadással is. Többen is hívtak, hogy a Sport utcában meglátták, azóta a rendőrök is odaértek hozzá és épségben találták

– írta ki Facebook-profiljára az aggódó testvér.

A pontos címet Nagy Laci eltűntkereső adta meg a rendőröknek, akik épségben megtalálták a lányt a Sport utcában.

A rendőrség kihallgatta Anitát, sérelmére bűncselekményt nem követtek el, kórházba szállították, onnan még az éjjel kiengedték, most már otthon van az édesanyjával

– nyilatkozott a legújabb információkról az eltűntkereső a Borsnak.

Az eltűnt Anitát a fesztivál helyszínétől 12 percnyire találták meg, a Sport utcában / Fotó: Google Maps

A színpadról üzent a magyar zenekar az eltűntnek hitt Anitának

A fesztiválozókat nagyon megérintette az eltűnés híre, folyamatosan a Facebookot bújták, hogy friss információkat kapjanak a keresésről. Sokan írták azt is, hogy vetítsék ki a színpad mellé Anita fotóját és mondják be a hangosbemondóba, hogy eltűnt. Az összefogásnak végül meglett a haszna, a fiatal lányt ugyanis ennek hála ismerték fel a Sport utcában, körülbelül 12 percnyi sétaútra a fesztivál helyszínétől.