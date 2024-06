Tragédia: túláradt folyóba fulladt bele szavazás után a nyugdíjas Pinkamiskén

A dráma még vasárnap délután kezdődött el a burgenlandi Pinkamiskén, amikor rejtélyes körülmények között veszett nyoma egy helyi nyugdíjasnak. A 77 éves éves férfi aznap beült Ford Rangerébe, és elment szavazni. Miután kijött az épületből, még kocsijával ugyan elindult Gyepfüzes felé, ezután viszont, mintha csak a föld nyelte volna el: kocsijával együtt eltűnt, telefonján sem lehetett elérni.

Az idős férfi a kocsijával csúszott bele a megáradt folyóba. Már csak a holttestét találták meg Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A férfi unokaöccse azonnal jelentette nagybátyja eltűnését a helyi rendőrségen, akik bemérték a telefonját: a készülék utoljára Gyepfüzesnél volt bekapcsolva. A rendőrség, a helyi vadászok és a rokonság együttes erővel és hatalmas csapatokkal indultak az idős férfi után, még drónokkal is kutatták. Ezután viszont meg kellett szakítani a keresést: a területre lecsapó brutális vihar ugyanis lehetetlenné tette azt, emellett pedig a helyi folyók és patakok is megáradtak, a víz valósággal elöntötte a környéket. A helyi tűzoltóság illetékese elmondta azt is, hogy kénytelenek megvárni, míg a vízszint csökken, az áradás miatt ugyanis minden olyan zavaros, hogy képtelenség keresni.

Ezután viszont gőzerővel folytatták a kutatást, kedden már helikoptereket is bevetettek:

- A férfit többször is keresték drónok és helikopter segítségével. A tűzoltók ezután mágnessel is átkutatták a vizet, ekkor egy fémtárgyat találtak

- mondta el a Burgenland.orf-nek Oskar Gallop, a helyi rendőrségi csapat műveleti vezetője.

Hozzátette, hogy ezután egy bonyolult művelettel tudták csak kiemelni a talált tárgyat, ami nem más volt, mint a nyugdíjas Fordja. A kocsiban a 77 éves férfi holttestét is megtalálták:

- Az autót az eltűnt személlyel kedd délután találták meg Sárosszéknél a Pinkában - erősítette meg a lapnak Gallop. Hozzátette, hogy nyomozás jelenlegi állása szerint a férfi vezetés közben csúszhatott bele a kiáradt folyóba.

- Törvényszéki szakértőink véleménye és a helyszínen végzett vizsgálat alapján azt kell feltételeznünk, hogy a kocsi valószínűleg a Pinkába csúszott

- magyarázta.