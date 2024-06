Földön fekvőn segített Aliz: a mentő megérkezéségi kirabolták

„Jó tett helyébe jót várj" – tartja a mondás, ez azonban sajnos nem mindig igaz a valóságban. Szabó Aliz legalábbis teljesen mást tapasztalt a saját bőrén június 22-én, szombat délután, amikor Salgótarjánban egy földön fekvő férfihoz sietett oda, hogy segítsen rajta. Ekkor azonban olyasmi történt, amire a legkevésbé sem számított. Míg Aliz a fiával segíteni próbált a járdán fekvő férfinak, kirabolták őket.

Mire Alizék visszaértek az autóhoz, a pénztárca már nem volt benne Fotó: Olvasói fotó

„Az ember kiszolgáltatottságát is kihasználják”

– Szombat délután 14 óra körül a fiammal a belvárosból hazafelé tartottunk. Út közben a Rákóczi úton az Öblösüveggyár környékén megláttunk egy férfit a járdán feküdni, akin látszott, hogy rosszul van. Azonnal megfordultunk és egy idegen hölggyel a segítségére siettünk – mesélte a Borsnak Aliz, aki amíg a mentőt hívta a másik hölgy, próbálta a férfit tartani, hiszen az nem volt teljesen magánál.

Nem tudott lábon maradni. Mivel a fiam látta, hogy nem boldogulunk vele, közben próbált autósokat leinteni, hogy valaki segítsen még nekünk, mert leültetni nem tudtuk, de már megtartani is nehezen. Egy férfi megállt és segített. Időközben megérkeztek a mentők és átvették tőlünk a beteget. Ezt követően mentünk vissza az autómhoz, ahol rögtön észrevettem, hogy eltűnt a pénztárcám. Az autó az út másik oldalán volt, párhuzamosan velünk, kb. 5 méterre

– részletezte a felháborító esetet Aliz, aki maga is meglepődött, hogy az emberek ilyen gusztustalanságra is képesek, miközben látják, hogy valaki bajban van.

– Mivel egy belvárosi élelmiszerüzlet vezetője vagyok, azon nem is csodálkoznék, hogy simán meglopják az embert, mert nap mint nap ez ellen harcolok. De hogy egy ember kiszolgáltatottságát kihasználva történik ilyen, az már számomra is megdöbbentő. A kiérkező rendőrök nagyon rendesek, segítőkészek voltak, nyomozás indult az ügyben. Sajnos elképesztő dolgok történnek a városban – tette hozzá a salgótarjáni nő, akit mélyen felháborított, hogy képesek voltak addig kirabolni őt, míg máson segített. Idő közben Aliz pénztárcája legalább előkerült. Azt egy közeli postaládába dobta be valaki, amit egy postás megtalált és szóltak a kirabolt hölgynek.