Pénzzel teli bukszát talált a 9 éves fiú Biatorbágyon – soha nem találod ki, mit tett vele

A hősök köztünk járnak – szokás mondani. Így történt ez Biatorbágyon is a napokban, ahol egy 9 éves kisfiút ünnepelnek hősként a helyiek. A srác ugyanis olyan módon tett tanúbizonyságot a becsületességéről és a tisztességről, hogy az sok felnőttnek is a javára válhatna.

A biatorbágyi kisfiú felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt a példaképük lehet Fotó: Pexels (illusztráció)

A kisiskolás ugyanis a minap egy pénzzel teletömött bukszára bukkant a helyi vonatállomáson.

Ám eszében sem volt megtartani: ahelyett, hogy elfagyizta vagy eltette volna a meglelt, igencsak magas összeget, egyenesen a szüleihez rohant, mondván, szeretné visszajuttatni a jogos tulajdonosának.

A megható esetről a helyi polgárőrség számolt be:

- A délutáni órákban megjelent a bűnmegelőzési irodában egy 9 éves kissrác, az apukájával és elmondta, hogy a biatorbágyi MÁV állomáson talált egy „nagyobb” pénzösszeget és szeretné leadni, mint becsületes megtaláló

– írta a Biatorbágyi Polgárőrség büszkén. Ők is tisztelettel adóznak a gyerek előtt.

- A térfigyelőn látható volt, ahogy megtalálta a pénzt, és akár el is rakhatta volna, de inkább szólt a szüleinek és leadta. Le a kalappal a gyermek előtt, és persze szülei előtt is

– szögezték le.

A becsületes és példamutató srácot most hősként ünneplik a helyiek:

- Remélem, mindig ilyen becsületes marad a fiú! Büszkék lehetnek rá a szülei! – írta meghatottan egy nő. Egy férfi hozzáfűzte, jó látni, hogy van még becsületesség a világon:

- Jó látni, hogy van még értelem, becsület, emberség! Csak így tovább

– mondta. Sokan javasolták: jutalmazzák meg őt:

- Minden elismerésem a szülőknek, hogy becsületességre nevelik gyermeküket. A kisfiú jutalmat érdemel!

- szögezte le egy helyi.

Többen még azt is felajánlották közülük: beleadnak a fiúcska jutalmába:

- Beszállok a jutalmazásba!

– mondta egy férfi. A polgárőrség megnyugtatta őket: ők is szeretnék megjutalmazni a fiút. Azt is hozzáfűzték, hogy az összeget leadták a helyi önkormányzatnál. Egyben az önjelölt szerencselovagokat is figyelmeztették: ne is próbálkozzanak, ugyanis a kamerafelvételen az is látszik, hogy ki hagyta el a tárcát:

- Szeretnénk jelezni, hogy a felvételen látszik az a személy is, aki a pénzt elvesztette, így senki ne próbálkozzon fölöslegesen. A pénzt csak a felvételen látható személy kaphatja vissza. Illetve, ha senki nem jelentkezik egy éven belül, akkor a megtalálót illeti – jelezték.