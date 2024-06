Megtaláltuk a hős magyar apukát, aki az autóban vezette le a szülést - Fotókon a pici

– Amikor megszületett, óvatosan odafordítottam Flóra mellkasára és betakargattam őket – meséli Dani. – Pár perc múlva pedig megérkeztek a szakemberek, ők vágták el a köldökzsinórt. A csecsemőmentők elvitték Zeninát, a mentősök Flórát, én pedig a reggeli csúcsforgalomban szépen utánuk araszoltam. Mire beértem, addigra már kint volt a méhlepény, és épp a varrásnál tartottak. Az aranyóra Zenina nélkül telt, inkubátorba rakták, hogy melegedjen át rendesen, hiszen mégis csak 14 fokban, a szabad levegőn született.

– Dani mindig olyan kimért, nyugodt, átgondolós – veszi át a szót Flóra. – Nagyon meglepett, hogy most milyen pörgős volt. Fel se fogtam, hogy például alám rakott törülközőt, pulóvert. Egyébként először az fogalmazódott meg bennem, hogy ezt biztosan Dani vonzotta be, mert rengeteg olyan videót mutatott, ami arról szólt, hogy a párnak nem sikerül időben bejutni a kórházba. Szerencsére pozitív élmény volt, bár nekem a kórházi szüléseim is azok voltak, mert gyorsan és zökkenőmentesen történtek. Talán mégis ez volt a legkellemesebb szülésem, mert nagyon természetesen történt minden. Az első kettőnél nem sikerült gátvédelemmel szülni, így most sokkal gyorsabb volt a regenerálódás. Az előző alkalmak után sokáig nem tudtam rendesen állni, ülni, most meg olyan volt, mintha semmi nem történt volna.

Hősként tekintek az apára

Nem csak az édesanyára, hanem az édesapára is hősként tekintenek azóta a családban.

– Mindenki meglepődött, csodálva és ledöbbenve hallgatták a történetet, nekem is külön gratuláltak, büszkék rám – mondja Dani. – IT területen dolgozom, úgyhogy nem sok közöm van az egészségügyhöz, de az sokat segített, hogy bent voltam a szülőszobán az első két gyermekünk érkezésénél. A világrajövetel csodája is fantasztikus, de elsősorban nem emiatt akartam ott lenni, hanem azért, hogy támogassam a feleségemet. Nekem természetes volt, hogy ott legyek vele, amíg ő erőlködik és szül. Csípőtől lefelé nem láttam semmit, nem is volt ilyen vágyam, de most mást hozott az élet. Ha nem lettem volna ott, akkor valószínűleg azt sem tudtam volna, hogyan kell megfogni a babát. Meghatódni csak utólag volt időm, amikor az inkubátorban néztem Zeninát. Ott fogtam fel, hogy mi is történt valójában. Nagyon boldogok vagyunk, hogy tényleg együtt csináltuk végig, és minden rendben ment, de nem kívánom ezt az élményt senkinek.