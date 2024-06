Orbán Viktor: A békét szavazattal kell megerősíteni vasárnap

Egy hosszan elhúzódó háború egyetlen országnak sem tesz jót, még a győzteseknek sem

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a háború folyamatosan felzabálja a pénzt.

Egy hosszan elhúzódó háború egyetlen országnak sem tesz jót, még a győzteseknek sem.

Így az emberek vagyona is növekedett

A repülőtér visszavásárlásáról azt mondta, hogy abból csak egy van, és azzal, hogy magyar tulajdonban van, így az emberek vagyona is növekedett. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy egy francia céget vettek bele az irányításba. A franciák a világ legjobbjai közé tartoznak, és később katari cég is beszállhat.