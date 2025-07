Búvárok lepték el a szombathelyi Csónakázótót: eltűnt a Vasi Vasember versenyzője

Hatalmas erőkkel kezdték meg annak a versenyzőnek a keresését, aki a szombathelyi Vasi Vasember triatlon úszószámában merült el. A 60 év körüli versenyzőt látták bemenni a tóba és úszni is, de ki már nem látták jönni és azóta sem találják - írta a Vaol.

Fotó: Vaol

A keresésben a vízben készült fotók és videók is segítenek: ezek alapján próbálják megállapítani, hol tűnhetett el. Kalmár Attila, a szervező cég vezetője az Origo szerint elmondta: a férfit továbbra is keresi a rendőrség és a katasztrófavédelem, valamint a résztvevők is. Azonban egyelőre nem találták meg. Azt is elmondta, hogy az eltűnt versenyző egy budaörsi váltócsapat tagja.

A helyszínen a rendőrség, tűzoltók, mentők és polgárőrök, valamint a versenyszervezők is részt vesznek a keresésben, amelyhez a búvárcsapatok is megérkeztek. A szombathelyi Csónakázótó területe körülbelül 12 hektár, a tó átlagos mélysége 2 méter körül van. Ennek ellenére a keresés a területen nagyon nehéz, mivel a vízben a látótávolság mindössze néhány tíz centiméter. A tó alja iszapos, de sok törmelék és gyökerek is találhatók benne. A tóban áramlatok is vannak, ez tovább nehezíti a keresést. A part közelében nád, fák, bokrok is vannak, ezek belógnak a víztükör fölé, ez szintén nehezíti a keresési munkálatokat.