Orbán Viktor: Franciaország is támogatja a magyar EU-elnökség programját

Franciaország is támogatja a magyar EU-elnökség programját, amelynek középpontjában az európai gazdaság megerősítése áll - közölte a magyar miniszterelnök szerdán Párizsban, miután Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Orbán Viktor a találkozó után a közmédiának adott interjújában emlékeztetett, európai tárgyalássorozatának harmadik állomásaként, Berlin és Róma után érkezett Párizsba. Magyarország adja az unió soros elnökségét, ezért két témát érintettek: a francia-magyar kétoldalú kapcsolatokat, illetve az EU következő fél évét - mondta.





Berlin, Róma után itt is megkötöttük a megegyezést, megkaptuk a jóváhagyást, hogy a következő fél év Európában a magyar elnökség alatt az európai gazdaság versenyképességének javításáról szóljon

- jelentette be.

Beszámolója szerint szót ejtettek a Nyugat-Balkán bővítéséről is. A Nyugat-Balkánon tizenöt éve várnak országok arra, hogy belépjenek az unióba, "ez helytelen, rossz, talán megalázó is" - értékelt. Elsöprő többségben vannak azok az országok, amelyek a Nyugat-Balkán országait minél hamarabb szeretnék az Európai Unión belül látni, ideértve Szerbiát is, Magyarország dolgozni fog ezért a következő időszakban - közölte.



Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy Emmanuel Macronnal örömmel nyugtázták a francia-magyar kapcsolatok fejlődését, és abban maradtak, hogy ezeket tovább fogják erősíteni. Jelenleg 45-50 ezer magyar család keresi a kenyerét Magyarországon működő francia tulajdonú cégeknél, a két ország közötti kereskedelmi forgalom pedig tíz év alatt megduplázódott - hívta fel a figyelmet, hozzáfűzve: a ferihegyi repülőtér visszavásárlásánál is az egyik legnagyobb francia cég a szakmai és üzleti partner. Elmondása szerint velük Orbán Viktor tegnap tárgyalt, ma pedig Macron elnökkel megerősítették, hogy ez nem csupán egy beruházás, hanem egy nagy fejlesztési program, amely Franciaországnak és Magyarországnak is fontos.



A miniszterelnök közölte, hogy a találkozón beszéltek az európai ügyekről is. Emlékeztetett arra, hogy a franciák vezetik az európai nukleáris koalíciót, azon országok csoportját, amelyek szerint a nukleáris energia nélkül nem lehet a tiszta energiához és gazdasághoz megérkezni. Magyarország a kezdetektől tagja ennek a koalíciónak, itt az együttműködés lépéseit tisztázták - jelezte, kiemelve azt is, hogy a paksi erőmű kivitelezésében nagy erővel vesznek részt francia cégek is.

Orbán Viktor és Emmanuel Macron megállapodtak a védelmi ipari együttműködés szélesítéséről is. Most is van már francia védelmi ipari beruházás Magyarországon, de keresik az együttműködés újabb lehetőségeit - mondta el a miniszterelnök. Kitért arra is, hogy a találkozó során szóba került a háború kérdése is, itt azonban a vélemények jelentősen eltérnek egymástól. "Világossá tettem az elnök előtt, hogy Magyarország nem foglalkozik sem Ukrajnával, sem Oroszországgal, Magyarország a békével foglalkozik" - fogalmazott. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem egyik vagy másik ország ellen van, hanem a háború ellen. A háborút akarjuk megállítani, ezért számunkra a legfontosabb célkitűzés, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen és ne haljon meg több ember - emelte ki.

Újságírói kérdésre a miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kínai-magyar kapcsolatok nem kerültek szóba Párizsban. Mindenki tudja, hogy Kínával Magyarországnak történelmi idők óta kiegyensúlyozott és jó kapcsolata van, Kína is nagyon magas együttműködési szintre helyezte Magyarországot - jegyezte meg. Hozzátette, az unióban tudják, hogy Kína részt vesz a magyar gazdaság modernizációjában és Kína felajánlotta, hogy Magyarország vegyen részt a kínai gazdaság korszerűsítésében. "Ez egyre növekvő gazdasági együttműködést jelent, amellyel szemben az európaiaknak semmi kifogásuk nincs, nem is lehet" - szögezte le.

Az EU vezető tisztségeinek elosztásával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: ez megtörtént. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország mindig is, talán méretéből és hagyományaiból fakadóan is, amellett volt, hogy az európai döntésekbe mindenkit be kell vonni. Az nem jó, ha a következő öt évre a legfontosabb pozíciókat az azokhoz tartozó programmal együtt pártalapon osztják szét azok, akik magukat erre kijelölték; az sosem jó, ha az Európai Unióban van kormányzó párt és van ellenzék, van többség és van kisebbség - figyelmeztetett. Mindenkit be kellene vonni, ez a lépés azonban inkább a háborút és a migrációt támogató pártok koalíciója lett, amit Magyarországnak kötelessége ellenezni - közölte Orbán Viktor.

MTI