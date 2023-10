Ennek sokan nem fognak örülni: ismét komoly változások jönnek a Facebookon

Azt beszélik, ismét komoly változásokra számíthatnak az egyik legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook felhasználói. Az aligha lehet meglepetés, hogy a fejlesztők folyamatosan dolgoznak a háttérben: hol kisebb-nagyobb hibáka javítanak ki (mint például amikor egy "apróbb" gubanc következtében a tudtunkon kívül ismerősnek jelölt a rendszer mindenkit, akinek megnéztük a profilját), esetleg a visszaélések csökkentése érdekében változtatnak, vagy egyszerűen visszavonnak olyan lépéseket, amiket korábban hatalmas fejlesztésként és előrelépésként vezettek be – lásd a Messenger leválasztása a Facebookról, majd a csevegőalkalmazás visszaépítése a közösségi oldalba.

Ismét változik a Facebook. Örülünk? Fotó: Pexels

Nos, mos két komolyabb változásra számíthatunk – és ezek egyike sem pletyka szinten jelent meg, ugyanis az egyik változást már hivatalosan is bejelentették, a másikat pedig a felhasználók szúrták ki, azaz egyes területeken már tesztelik. De vegyük szépen sorra, mire számíthatunk!

Jönnek a mesterséges intelligenciával írt posztok a Facebookra

Az X-en, azaz az egykori Twitteren jelent meg egy facebookozó posztja arról, hogy a közösségi oldal elajánlotta neki: írja meg a bejegyzését a mesterséges intelligencia segítségével. Természetesen nem az AI fog helyettünk tartalmakat gyártani, macskás videókat és kajafotókat kitenni, de megkérhetjük arra, hogy tegye izgalmasabbá a szövegünket, dobja fel valamivel, vagy egyszerűen nyelvhelyesség szempontjából nézze át.

Jön a fizetős Facebook, de nem kell megijedni!

A másik nagy változás, hogy jön a fizetős, reklámmentes Facebook és Instagram. Természetesen nem kell megijedni, az ingyenes verzió is megmarad, ám bizonyos havidíjért hirdetések nélkül élvezhetjük ezen közösségi oldalakat. Az persze más kérdés, ki hajlandó fizetni ezért, ugyanis annyira nem lesz olcsó: először az Európai Unióban és Svájcban vezetik be (azaz hamarosan nálunk is), az elsődleges fiókunk ára pedig várhatóan 10 euró (nagyjából 3800 forint) lesz asztali gépen, minden további fiókért pedig +6 eurót (2300 forintot) számolnak fel. A mobilos változat azonban picit drágább lesz, mert ebbe belekalkulálták a Google Play és az Apple App Store díját is: itt 13 euró, azaz 5000 forint lesz a havidíj.