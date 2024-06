Mentőhelikopter érkezett Bükkszentkeresztre, Arnold motorozni indult, de onnan már nem tért haza

Tűz ütött ki május 30-án, Bükkszentkereszten – tudta meg a Bors. A helyi polgárőr egyesület adta hírül, hogy egyik tagjuk az otthonának az ablakából vette észre a gomolygó füstöt, így indultak ki a helyszínre, ahol kiderült, hogy az egyik ház lángra kapott. A tűz miatt felrobbant egy gázpalack is. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A szakemberek szerint a cserépkályha okozhatta a tüzet, ami miatt a tulajdonos unokája is sérülést szenvedett.

Rohantak a tűzoltók a helyszínre Fotó: Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület

Kétségbeesett üzenetek árasztották el az internetet pénteken (május 31.), az esti órákban, miután egy mosonszolnoki fiatal motorosnak nyoma veszett. A 26 éves G. Arnold este kilenc óra körül Acsalagon felült a motorra, hogy hajtson egyet. Azonban a fiatal soha többé nem tért haza, rejtélyes körülmények között nyoma veszett. Holttestét másnap, egy búzatábla menti árokban találták meg.

Arnold csak egy körre ment ki a motorral, de a vihar pont akkor csapott le. Másnap már csak a holttestét találták meg Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Ötven éven át tartó zenei karrierje legjobb befektetésének Essexben lévő, Erzsébet-kori kastélyát tartja a magyar származású Suzi Quatro. A 74 éves világsztár édesanyja, Helén révén magyar gyökerekkel rendelkezik. Suzi élete legjobb döntésének tartja a XV. században épített, azóta számos felújításon átesett kastélyát, amit 1975-ben 100 ezer fontért vett, most pedig annak sokszorosát éri. A birtokot 2009-ben el akarta adni, akkor 2 millió 300 ezer fontért kínálta, de végül meggondolta magát és visszalépett az ügylettől. Az ingatlanról képek itt láthatók.

Suzy a mai napig koncertezik Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Egész Magyarországon elismert volt a hétfői (június 3.) motorbalesetben elhunyt férfi. R. Bálint egy baleset vétlen szereplőjeként vesztette életét. A neves tenyésztőt nem csak a települése, de a magyar lovastársadalom is gyászolja. Információink szerint a 62 éves férfi tragikus balesetben hunyt el: motorozás közben, vétlen félként szenvedett balesetet, ami után életét már nem lehetett megmenteni. R. Bálintot és nem mindennapi munkásságát szinte mindenki ismerte a környéken és mindez nem a véletlen műve: a férfi egész életét a lovaknak és a tenyésztésnek szentelte, számtalan díjat bezsebelt az elmúlt évtizedekben. Munkásságát az egész országban elismerték.