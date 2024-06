Ha ez nem bizonyíték az időutazásra, akkor semmi sem: elképesztő, mit fedeztek fel egy ősi rajzon

A Simpson család alkotói kapcsán már többször felmerült, hogy döbbenetesen rá tudnak érezni a jövő történéseire. Köztudott, hogy megjósolták Donald Trump elnökségét, előre látták Lady Gaga Super Bowl félidei fellépését, sőt, egyes feltételezések szerint még a Titan tragédiáját is. A rajzfilmsorozat rajongói valósággal gyűjtik azokat a jeleket, amik arra utalhatnak: a készítők bizony ezt is előre tudták. Egyes egészen extrém feltételezések (vagy inkább összeesküvés-elméletek) szerint erre más magyarázat nem lehet, mint az időutazás. Nos, most egy újabb jel tartja izgalomban a netezőket. Sokan úgy vélik: ha ez nem bizonyíték, akkor semmi sem.

Tényleg Marge Simpson alakja tűnt fel egy ősrégi egyiptomi ábrázoláson? Fotó: Photo12 via AFP

A Simpson család egyik karaktere, Marge ugyanis egy ókori egyiptomi ábrázoláson, egész konkrétan egy bő 3000 éves szarkofágon tűnt fel. Vagy ha nem is ő, valaki, aki nagyon-nagyon hasonlít rá. Minderre a Redditen hívták fel a figyelmet.

A szarkofágon látható alak egyébként valószínűleg Nut egyiptomi égistennő, akit valóban sárga bőrrel és kék hajjal szoktak ábrázolni. A szarkofág pedig egy 16 éves lányé volt, akinek a szülei a tőlük telhető legjobb ábrázolást fizették meg. Minden bizonnyal nem voltak vagyonosak, ezért lett olyan a végeredmény, amilyen, és alighanem ezért hasonlít a rajz kevéssé a kor Nut ábrázolásaira, és (merő véletlenségből) jobban Marge Simpsonra – írja a Daily Star.