Megdöbbentő jóslat kering az interneten: tényleg ez vár ránk még az idén?

Aligha meglepő, hogy szeretnénk ismerni a jövőt: lehetőleg elkerülni minden rosszat, ami történhet velünk, vagy legalábbis felkészülni rá testben és lélekben egyaránt. Épp ezért oly népszerűek manapság is a jóslatok, jövendölések, még akkor is, ha azoknak vajmi kevés valóságalapjuk van. Élő Nostradamusok és más látók mellett van a jövendőmondóknak egy igen fura kis csoportja, akik ugyan nem feltétlenül a legszavahihetőbbek, de kétségtelenül a legextrémebb magyarázattal igyekeznek bizonyítani: igazat mondanak. Azt állítják ugyanis: mindez az ő idejükben már egyszer megtörtént, és most visszautaztak a múltba, hogy figyelmeztessenek minket az eljövendő eseményekre.

Vajon tényleg ismeri a jövőt a netes jós? Tény, hogy eddig nem sok jövendölése volt telitalálat, de alighanem jobb is így, tekintve, mikről beszél

Nem is különösebben húznánk a szót tovább, mutatjuk, mik várnak ránk még idén az egyik ilyen magát időutazónak nevező egyén szerint, aki a világhálón teszi közzé jóslatait.

Augusztus 29: egy hatalmas cumani gyakorlatilag letarolja San Franciscót.

Szeptember 1: nem csak hogy bebizonyosodik az idegenek létezése, de egy földönkívüli több ezer embert magával is visz.

Szeptember 19: ezúttal egy hatalmas hurrikán okoz nem kicsi fennakadást.

Október 23: a NASA felfedez egy új holdat, mely a Mars körül kering, és amelyen intelligens lények élnek.