Kettősfront vonul át felettünk: ezekre a brutális hatásokra számíthatsz

Az elmúlt napok viharos időjárása után ez a szerda sem lesz sokkal könnyebb. A mai napon ugyanis egy kettősfront vonul át Magyarország felett, aminek többfelé érezheted majd a hatásait. Ráadásul nemcsak egyféle tünettel találkozhatsz.

A kettősfront hatásai sokakat megviselnek (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A front úgy helyezkedik el, hogy az ország nagy részén elsősorban a hidegfronti jellege fog érvényesülni

- mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az összetett hatásokkal kapcsolatban.

- Míg a legdélebbi területeken a kettősfront melegfronti hatásai, addig az északi országrészben a hidegfronti hatásai lesznek érezhetőbbek - jegyezte meg a meteogyógyász, majd hozzátette:

Északon inkább a görcsös panaszok lesznek jellemzőek, míg délen inkább a gyulladásos folyamatok erősödnek fel.

Arról nem is beszélve, hogy a szelesebb tájakon élők a fejfájásos panaszokat, az ingerlékenységet és a nyugtalanságot is megtapasztalhatják magukon. A szerdai nap tehát egyáltalán nem lesz problémamentes. A szakember javaslata:

Aki csak teheti, igyekezzen kikapcsolódni, minél többet pihenni

- a ma még előforduló záporok, zivatarok, erős szelek terhelése ugyanis a fronthatással együtt nagyon megviseli a szervezetet.

Jó hír az allergiásoknak, hogy az elmúlt napok csapadékmennyiségének, valamint a szélnek köszönhetően ideiglenesen csökkent a pollenek koncentrációja. Jelenleg a pázsitfűfélék és a csalán pollenkoncentrációja országosan közepes-magas tartományban alakul. Az útifű pollenje országosan közepes, esetenként magas koncentrációban lehet jelen. A fák közül a hárs és a bálványfa pollenkoncentrációja az alacsony, helyenként a közepes tartományban alakul, a szelídgesztenyéé esetenként elérheti a magas szintet is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A Köpönyeg szerdai előrejelzése alapján csütörtökön is többfelé erősen megnövekszik majd a felhőzet. Nyugaton, északnyugaton csak néhol, máshol szórványosan alakulhat ki eső, zápor, keleten pedig zivatar. Helyenként élénk, északnyugaton és a zivatarok környezetében erős széllökésekkel is számolni kell. Kora reggel 9-16, napközben 18-26 Celsius-fok várható, azaz a nyárias meleg pár napot még várat magára.