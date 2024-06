Brutális zivatart kapunk a nyakunkba, kiadták a kettes fokú veszélyjelzést

Míg az elmúlt napokban a hőmérő higanyszála kúszott egyre feljebb és feljebb, kikezdve még a legnagyobb kánikula-kedvelők szervezetét is, most ismét fordulatot vesz az időjárás, hogy próbára tegyen minket. Ezúttal zivatarokkal és felhőszakadással készül. Ráadásul nem is viccelnek az égiek: nem véletlen, hogy a HungaroMet mindkettő miatt kiadta a figyelmeztetést, ráadásul egyes vármegyékben szerdára a kettes, narancssárga veszélyjelzés van érvényben. Ez a felhőszakadás esetében azt jelenti, hogy rövid idő alatt akár 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Nem aprózza el az időjárás szerdán sem: zivatar (felül) és felhőszakadás (alul) miatt is kiadták a veszélyjelzést az egész országra Fotó: HungaroMet

Szerdán, június 26-án egyébként dél, délnyugat felől gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, és két hullámban: hajnalban, valamint délutántól várható sokfelé zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Élénk lesz a szél. 32 fok körüli hőség valószínű.

Mit tartogat az időjárás a későbbiekben?

Csütörtökön, június 27-én napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Délután szórványosan fordul elő újabb csapadék. A délkeleti szél élénk lesz. 26-31 fok ígérkezik.

Pénteken és szombaton, azaz június 28-án és 29-én sok napsütésre van kilátás, némi gomolyfelhőzettel. Már csak elszórtan fordul elő frissítő zápor, zivatar. 29-35 fok közé melegszik a levegő, visszatérhet a hőség – tudatta a Köpönyeg.hu.