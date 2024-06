A kutatók is elhűltek attól, ami az óceán mélyén fogadta őket - Videó!

Egy távirányítású robot segítségével térképezték fel a kutatók a Csendes-óceán mélyét, a Clarion-Clippertonne zónát. A Mexikó és Hawaii közötti térségben, 3500 métertől egészen 5500 méter mélységig megbújva 5142 új állatfajt találtak. A most megismert lények azért is olyan izgalmasak, mert állandó sötétségében élnek.

Thomas Dahlgren, a Göteborgi Egyetem tengerökológusa szerint óriási meglepetés ez a szakembereknek is! Megfigyeléseik szerint a tengerfenéken élő állatok a feljebbről származó szerves anyagokat, valamint állati tetemeket fogyasztanak - írja a www.sciencealert.com.

Ezek a területek a Föld legkevésbé feltárt részei. Becslések szerint az itt lent élő tíz állatfaj közül csak egyet ismer a tudomány

- nyomatékosította a felfedezés súlyát Dahlgren. Hozzátette, egy bizonyos mélység után az óceán rendkívül ellenségessé válik az emberekkel szemben, mivel odalent nincs fény, óriási a víznyomás és a hőmérséklet is csak néhány fokkal lehet fagypont felett. De ahová az emberek nem tudnak eljutni, ott a technológia segít!

Az egyik legérdekesebb most felfedezett állat az Elpidiidae családhoz tartozó tengeri uborka, amely érdekessége, hogy teljesen átlátszó, így jól látható az emésztőrendszere. Ez volt a legnagyobb állat, amire az expedíció során bukkantak. Felfedeztek továbbá üvegszivacsot is, amely rózsaszínes lény akár 15 ezer évig is élhet. Egy másik állatot csak tengeri malacként emlegetnek apró és tömzsi lábai miatt. A tudósok célja, hogy a későbbiekben a lehető legtöbbet megtudják ezekről a különleges élőlényekről.